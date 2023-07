F1 | Verstappen rigetta l'idea di Hamilton: "Non se ne parlava quando vinceva"

Nelle interviste del giovedì, Hamilton aveva suggerito che la Red Bull continuerà a dominare anche in futuro nonostante il budget cap, poiché l'enorme vantaggio cronometrico di cui gode le consente di spostare gli sforzi di sviluppo sulla vettura del prossimo anno prima dei suoi rivali.

Il sette volte campione del mondo ha provato a suggerire l'introduzione di una sorta di scadenza estiva da in cui ogni team potrebbe dedicarsi alla progettazione della vettura per l'anno successivo, senza avere così modo di lavorarci in anticipo. In questo modo, anche i periodi di dominio di una singola squadra potrebbero avere un periodo di vita più breve.

"Non è una proposta rivolta a una persona in particolare", ha detto Hamilton al Red Bull Ring quando gli è stato chiesto se la sua idea fosse rivolta in particolare alla situazione della Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"È solo che ovviamente nei miei 17 anni di permanenza in Formula 1, anche prima che arrivassi io, si è visto un periodo di dominio. E continua a succedere. Sono stato davvero fortunato a vivere uno di quei periodi che Max sta vivendo ora. Ma per come stanno andando le cose ora, [questi periodi] continueranno a ripetersi. E non credo che lo sport ne abbia bisogno".

Quando gli è stata raccontata l'idea di Hamilton, Verstappen l'ha respinta a priori, affermando che l'argomento non è stato sollevato negli anni in cui era la Mercedes a dominare. "Non ne parlavamo quando lui vinceva e non credo che dovremmo parlarne ora", ha detto Verstappen a Sky Sports F1.

"È così che funziona la Formula 1. Quando hai una macchina competitiva è fantastico, ma a un certo punto devi guardare all'anno successivo, ovviamente. È normale che le persone dietro di noi dicano questo tipo di cose, ma non dovrebbero dimenticare com'era la situazione quando erano loro a vincere".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La Mercedes ha già speso una quantità significativa del suo budget per produrre una W14 ampiamente ridisegnata per il Gran Premio di Monaco e Hamilton ha detto che la squadra ha finalmente "fatto un passo nella giusta direzione".

Quando a Verstappen è stato chiesto da Motorsport.com se il budget cap della Formula 1 stesse funzionando prendendo come esempio il fatto che Mercedes abbia riprogettato buona parte della vettura, Verstappen ha risposto: "Solo i top team hanno i soldi per sviluppare tutto a pieno ritmo, ovviamente. I team più piccoli non possono, quindi è di nuovo ingiusto in questo senso. Si ripete un po' la stessa storia di qualche anno fa".

"Non so come [la Mercedes] ripartisca esattamente le proprie risorse, ovviamente. Forse rinunciano a qualcos'altro o risparmiano in altre aree. Non lo so, ma non mi preoccupa affatto".