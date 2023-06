F1 | McLaren: le pance della MCL60 somigliano all'Aston Martin

Al Red Bull Ring diventano sempre più evidenti i segni di una convergenza tecnica che sta avvicinando le varie monoposto ai concetti che vanno per la maggiore, vale a dire Red Bull RB19 (e non ci stupisce, ovviamente) ma anche Aston Martin AMR23.

La monoposto verde di Dan Fallows e Luca Furbatto anche negli sviluppi introdotti in Canada, sembra l’ispiratrice delle modifiche McLaren. La squadra di Woking, infatti, a Spielberg ha portato nuove pance che vanno nella direzione della vettura di Silverstone.

La bocca dei radiatori è stata ridisegnata e in quest’area le reminiscenze sono essenzialmente quelle Red Bull, visto che ora è rimasto più visibile il “vassoio” che fa da invito alla presa dei radiatori, mentre nella parte superiore l’attacco della pancia inizia molto più indietro, all’altezza degli specchietti.

I tecnici hanno ridotto l’imboccatura delle fiancate, potendosi permettere un sottosquadro decisamente più scavato, in modo da aumentare la portata del flusso che viene indirizzato sopra al marciapiede del fondo. Non cambia solo la parte frontale delle pance, perché è interessante segnalare come all’esterno dello scivolo profondo simile a quello della AMR23, ci sia una vistosa parete esterna molto tondeggiate che ricorda le forme dell’Aston Martin.

McLaren MCL60: ecco le nuove fiancate e il fondo ridisegnato. Non sfugge il tirante passante nella carrozzeria Photo by: Giorgio Piola

Completamente nuovo è il fondo che mostra due vistosi rigonfiamenti nel marciapiede: sono aree di riduzione della pressione del flusso che dovrebbero permettere un migliore riempimento d’aria nei canali Venturi, evitando l’insorgere del saltellamento. L’obiettivo, quindi, è di limitare il porpoising per azzardare un’altezza da terra minore, utile a cercare più downforce.

Gli aerodinamici McLaren hanno lavorato anche sul raffreddamento della power unit Mercedes, riducendo le feritoie per l’espulsione dell’aria calda ai lati del cofano motore, portando più in coda le aperture necessarie, nel tentativo di rendere più efficiente la beam wing.

La MCL60 ci fa vedere anche un’altra curiosità: il vistoso e lungo tirante montato davanti alla ruota posteriore è passante nella carrozzeria. L’elemento visibile è unico e collega il telaio al marciapiede, per limitare le flessioni del fondo laddove deve rimanere rigido. È interessante rilevare come ci sia una diversa interpretazione di idee simili su F1 che sono nate con progetti di partenza abbastanza diversi.