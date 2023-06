F1 | Ferrari: la SF-23 si è rifatta il naso per essere più veloce

La Ferrari si è rifatta anche il naso. Gli aerodinamici del Cavallino capeggiati da Diego Tondi, oltre ad aver rivisto il disegno dell’ala anteriore in tutti i suoi elementi, dando un taglio netto con i concetti precedenti, avvicinandosi di più agli orientamenti scelti dalla Red Bull per la RB19, hanno cambiato il vanity panel del muso.

Sulla SF-23, infatti, è cambiata la punta del naso: fino al Canada arrivava a filo del secondo profilo dell’ala anteriore, mentre adesso c’è un piccolo labbro prima che il muso si adagi sul flap.

Pur non avendo cambiato la parte deformabile, che avrebbe richiesto un nuovo crash test per l’omologazione, si può notare il tentativo di ridurre la resistenza all’avanzamento della rossa alla ricerca di maggiori velocità massime lungo i rettilinei.

Ferrari SF-23, dettaglio del nuovo muso Photo by: Uncredited

La Scuderia, quindi, dimostra come la Evo sia una monoposto profondamente rivista rispetto al modello che ha iniziato la deludente stagione 2023: la rossa sta cambiando aspetto in ogni particolare e i limiti dell’intervento sono dettati solo dal budget cap: la sensazione è che i tecnici diretti da Enrico Cardile abbiano trovato la chiave per iniziare la risalita a seguito di un avvio di campionato non in linea con le aspettative della squadra e dei tifosi.

Il GP d’Austria sarà un banco di prova molto importante per dare risposte precise alle ambizioni dei piloti e dei tifosi…