F1 | Ferrari: l'ala anteriore che farà volare la SF-23 in Austria

La Ferrari in Austria ha portato il pacchetto consistente di novità che la squadra di Maranello aveva provato nel Filming Day di martedì a Fiorano. Grazie all’occhio attento di Giorgio Piola siamo in grado di mostrarvi i primi due elementi che compongono l’aggiornamento della SF-23 Evo.

Nella pitlane del Red Bull Ring si osserva la nuova anteriore a diretto confronto con la versione che abbiamo visto correre nel GP del Canada. Si tratta di una realizzazione completamente nuova in tutti i suoi componenti a dimostrazione di un diverso approccio dei flussi con un orientamento verso i concetti che sono tipici della Red Bull.

Ferrari SF-23: in alto l'ala nuova, in basso quella vecchia Photo by: Giorgio Piola

Il profilo principale adesso ha una corda decisamente più corta, con un cucchiaio centrale che mostra un soffiaggio meno accentuato. L’elemento portante della nuova ala è il secondo elemento sul quale si appoggia il naso del muso: questo è diventato un profilo più grande, mentre sembrano decisamente più a corda corta gli ultimi due flap. Nella porzione più esterna, quindi, si è valorizzato il “canale” che è destinato ad accrescere l’effetto out wash, con l’obiettivo di aumentare la portata d’aria all’esterno della ruota anteriore. Il flap regolabile, di fatto si interrompe all’altezza del comando di incidenza, per cui il quarto elemento che si unisce alla paratia laterale non è altro che un secondo flappettino che deriva dal terzo elemento.

Un nolder è stato montato nel bordo d’uscita dell’ultimo flap, sul lato declinante più esterno, mentre in prossimità del muso si è ridotta l’incidenza per aumentare il flusso da incanalare verso i canali Venturi.

Ferrari SF-23, dettaglio delle diverse paratie laterali: sopra la nuova, sotto la vecchia Photo by: Giorgio Piola

Tutta nuova è, di conseguenza, l’endplate: i quattro soffiaggi sono stati spostati in funzione del disegno dei nuovi elementi, mostrando come sia cambiato il centro di pressione dell’ala. Non sfugge la comparsa nella parte interna di una piccola deriva orizzontale che è proprio di matrice RB19. La stessa forma della paratia laterale è diversa: era a trapezio, mentre ora è stato smussata la parte superiore con un disegno più arrotondato.

Il profilo dell’endplate è più camberato verso l’esterno in uscita e il profilo esterno che aveva l’andamento a Esse, adesso mantiene un andamento curvilineo verso l’alto.

Ferrari SF-23, dettaglio del cofano motore con le feritoie per lo sfogo dell'aria calda maggiorate Photo by: Giorgio Piola

Anche il cofano motore sul lato destro evidenzia uno sfogo maggiorato dell’aria calda: a Montreal le aperture erano solo quattro, mentre a Spielberg le branchie sono diventata sei per contribuire ad estrarre meglio il calore dei radiatori a causa dell’aria rarefatta frutto dei 700 metri di altitudine.