F1 | Bottas: "A Silverstone novità per curare punti deboli della C43"

La prima parte di stagione è stata probabilmente al di sotto delle aspettative in casa Alfa Romeo, soprattutto perché la speranza prima dell’avvio del campionato era quella di essere riusciti a curare i punti deboli della monoposto 2022, dando così nuova linfa ai proprio obiettivi.

Attualmente la squadra svizzera si trova al settimo posto nella classifica costruttori, avendo scavalcato la Haas proprio nell’ultimo appuntamento in Canada. Il primo importante pacchetto di novità tecniche è arrivato tra Monaco e Spagna, con un nuovo fondo, pance riviste e alcune parti aerodinamiche modificate: proprio in terra catalana, Alfa è riuscita ad andare a punti per la terza volta in stagione, conquistando un prezioso nono posto con Guanyu Zhou, autore di un bel fine settimana, poi replicato da compagno di casacca Valtteri Bottas il weekend successivo in Canada.

Secondo il finlandese, che gli aggiornamenti introdotti hanno già avuto un impatto positivo, che però è stato in qualche modo mascherato dalle deludenti sessioni di qualifica in condizioni di bagnato sia a Montreal che a Barcellona, anche se in gara si sono comunque viste indicazioni positive.

Alfa Romeo C43 Photo by: Giorgio Piola

"Penso che a livello di prestazioni non abbiamo avuto condizioni normali per un po' di tempo. Abbiamo trovato pioggia a Barcellona e pioggia a Montreal. Quindi, con questi nuovi aggiornamenti, non abbiamo ancora visto come sono le prestazioni in qualifica in condizioni normali. [In Canada] Fino alle qualifiche le prestazioni sono state abbastanza buone, in ogni sessione sono stato tra i primi dieci. Quindi penso che sia incoraggiante".

"Ovviamente qui [in Austria] abbiamo ancora la stessa macchina. Ma poi abbiamo un altro aggiornamento per Silverstone. Quindi, spero davvero in un weekend asciutto per vedere a che punto siamo. Credo che almeno ora la situazione sia più promettente rispetto, ad esempio, a prima di Monaco", ha raccontato Bottas.

Il prossimo pacchetto è infatti previsto per il Gran Premio del Canada, in programma tra una settimana dopo la tappa austriaca, ed è considerato particolarmente importante dal team perché dovrebbe andare a migliorare le prestazioni della C43 nelle curve veloci, area in cui la monoposto ha mostrato qualche debolezza in più. Già durante la presentazione, infatti, il direttore tecnico aveva svelato che l’aerodinamica era stata in gran parte rivista anche e soprattutto per migliorare le prestazioni nei tratti più rapidi, dato che la C42 si era invece spesso ben comportata nelle zone più lente e in quelle di trazione. Un lavoro che, tuttavia, non ha dato in toto i risultati sperati.

"Il più grande vantaggio [della C43] direi che è il suo comportamento. Il bilanciamento complessivo è abbastanza buono, in modo che in gara sia effettivamente buono per gli pneumatici. Inoltre, negli ultimi tempi abbiamo avuto la sensazione di riuscire a prevedere abbastanza bene gli assetti, per cui abbiamo dovuto apportare solo piccole modifiche durante il weekend di gara, speriamo che questo ci sia d'aiuto questo fine settimana [in Austria], se riusciamo ad azzeccare di nuovo la soluzione giusta", ha aggiunto Bottas. Un elemento importante, perché uno dei problemi principali nella sprint di Baku era stato quello di non essere riusciti a individuare un set-up che permettesse di contenere il consumo degli pneumatici, mettendo ancor più in evidenza la carenza di carico aerodinamico.

"Per quanto riguarda i punti deboli, ovviamente le curve ad alta velocità non sono il nostro punto di forza. E l'aggiornamento che abbiamo apportato a Silverstone dovrebbe migliorare le prestazioni ad alta velocità".

Tra gli obiettivi da migliorare c’è anche la posizione in qualifica, perché quest’anno l’Alfa Romeo è riuscita ad accedere alla Q3 solamente in due occasioni e, in una di queste, sono arrivati anche i primi punti stagionali. In Canada la strategia e l’ingresso della Safety Car ha aiutato a recuperare dal fondo, ma è chiaro che per esprimere il proprio passo sulla lunga distanza, è fondamentale riuscire a partire più avanti in griglia e liberarsi del traffico.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Abbiamo bisogno di qualifiche migliori. Credo che negli ultimi GP questo sia stato il punto debole. Credo che, in definitiva, le prestazioni siano state migliori di quanto mostrato dai risultati delle qualifiche. Quindi dobbiamo solo fare sessioni pulite, fare le giuste strategie e così via. Credo che questo ci aiuterà molto in gara".

"Considerando da dove siamo partiti in Canada, penso fosse un buon risultato. Ma possiamo solo immaginare che se fossi partito, diciamo, tra i primi nove o qualcosa del genere, mi chiedo cosa sarebbe potuto accadere. Avremmo potuto ottenere qualche punto in più. Quindi ora si tratta di fare bene in qualifiche".