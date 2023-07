F1 | Sainz: "Puntiamo al podio con entrambe le vetture"

Dopo tanti bocconi amari da ingoiare in questa stagione, le qualifiche del Gran Premio d'Austria hanno regalato un bel sorriso alla Ferrari, che ha piazzato le due SF-23 in seconda ed in terza posizione. Il nuovo pacchetto tecnico introdotto al Red Bull Ring aveva già dato delle risposte positive nel filming day di tre giorni fa a Fiorano, ma sul saliscendi austriaco si è comportato fin qui anche meglio delle aspettative degli uomini in Rosso.

Se Charles Leclerc si è arreso a Max Verstappen per appena 48 millesimi, Carlos Sainz non è stato tanto da meno: lo spagnolo ha chiuso con il terzo tempo, a 190 millesimi dal leader del Mondiale. Un risultato che sembra aver fatto crescere anche la fiducia in vista della gara lunga di domenica, perché l'obiettivo del figlio d'arte è piuttosto ambizioso.

"E' stato un buon giro, abbiamo fatto una buona qualifica come team. Sicuramente abbiamo fatto dei bei passi avanti ultimamente, anche se forse non ci aspettavamo neanche di essere così vicini in qualifica, quindi nel complesso dobbiamo essere contenti", ha detto Sainz al microfono di Jolyon Palmer subito dopo essere sceso dalla sua Rossa.

"Penso che il weekend sia ancora lungo davanti a noi, ma oggi abbiamo fatto un buon lavoro e ci siamo messi in una buona posizione per domenica. L'obiettivo sarà salire sul podio con entrambe le vetture", ha aggiunto.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, al Parc Ferme dopo le Qualifiche Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Prima di pensare a domenica, però, domani ci sono da affrontare un'altra qualifica e la Sprint, che potrebbero avere l'incognita del meteo, visto che le previsioni danno una buona probabilità di pioggia e comunque parlano di temperature più basse.

"Domani invece sarà una giornata diversa, con il meteo che potrebbe essere diverso, così come le condizioni della pista. Quindi ci sarà un quadro completamente differente e sarà importante mantenere la concentrazione".

Quando poi gli è stato domandato se pensa che ci sia il margine per provare ad attaccare Verstappen nella Sprint Shootout (la qualifica di domattina), ha concluso: "Siamo in regime di parco chiuso, quindi non potremo migliorare la macchina tra oggi e domani, però guarderemo i piccoli dettagli per cercare di recuperare qualcosina. Ma le condizioni saranno molto diverse, quindi dipenderà anche da quello".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images