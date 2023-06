F1 | Test Pirelli: gomme 2024 senza termocoperte con Sainz e Mick

Si è conclusa a Barcellona la seconda giornata di test Pirelli. Anche oggi erano di scena Ferrari e Mercedes, rispettivamente con Carlos Sainz e Mick Schumacher al debutto sulla W14, mentre ieri avevano girato Charles Leclerc con la SF-23 e George Russell con la freccia nera.

Mick Schumacher, Mercedes-AMG Photo by: Pirelli

In totale sono stati percorsi 617 giri, così suddivisi: Leclerc 167, Schumacher 152, Russell 151, Sainz 147. Il programma delle prove era incentrato sullo sviluppo delle mescole in vista della stagione 2024 ed è stato svolto integralmente senza utilizzare le termocoperte per preriscaldare gli pneumatici.

Questi i migliori tempi sul giro per pilota registrati nelle due giornate: Sainz 1’16”638, Leclerc 1’18”197, Russell 1’18”400, Schumacher 1’18”974. Ovviamente i collaudi erano "ciechi" e i piloti non sapevano quale tipo di mescola avevano a disposizione, per cui i tempi non sono confrontabili.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, parla con un tecnico della Pirelli Photo by: Pirelli

“Sono stati due giorni di prove molto importanti perché abbiamo potuto raccogliere una grande quantità di dati utili per fare le migliori scelte possibili per le gomme della prossima stagione – ha commentato Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport –. Sul piano della costruzione ci sono solamente dei dettagli da finalizzare mentre in questa sessione abbiamo iniziato a identificare una buona base di sviluppo per le mescole, in particolare per quelle centrali di quella che sarà la gamma 2024, lavorando sempre senza usare le termocoperte”.

Mick Schumacher, Mercedes-AMG, analizza i dati dopo aver guidato la W14 Photo by: Pirelli

“Abbiamo verificato in pista alcune soluzioni interessanti: ora ci attende un fondamentale lavoro di analisi dei dati in modo da poter arrivare nella maniera migliore al prossimo test, in programma a Silverstone dopo il Gran Premio di Gran Bretagna. In seguito trarremo le somme del lavoro svolto in questi mesi e presenteremo alla FIA, alla F1 e i team il quadro della situazione in modo che potrà essere presa la decisione migliore, sotto ogni profilo”.