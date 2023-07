F1 | Silverstone, Libere 2: Sainz bracca Verstappen, Leclerc ko

Una Ferrari a due volti. Carlos Sainz nella seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna è andato a sfidare Max Verstappen, leader anche nel pomeriggio con la Red Bull. L'olandese è sceso agevolmente a 1'28"078 con la gomma soft, ma non è riuscito a ricreare lo stesso distacco del mattino su tutti, perché lo spagnolo ha mostrato una Ferrari decisamente in forma sul giro secco.

Il madrileno, dopo aver abortito il primo tentativo per aver trovato traffico nell'ultimo tratto, è arrivato ad appena 22 millesimi dal bi campione del mondo. Carlos Sainz è stato l'unico ad avvicinare la RB19, lasciando gli altri inseguitori a non meno di due decimi

L'attenzione di Maranello si è orietata tutta a favore di Sainz dal momento che Charles Leclerc non è riuscito a scendere in pista per un problema di natura elettrica che è stato individuato tardi, per cui la riparazione non sarebbe avvenuta in tempo per permettergli almeno un run e allora i tecnici hanno deciso di intervenire con la necessaria calma a sessione conclusa. è necessario cambiare la batteria? Se fosse Charles dovrebbe andare in penalità... Il guaio tecnico pesa nel weekend della Ferrari con il monegasco che è stato costretto al riposo, mentre ci sarebbe stato bisogno di lavorare perché la SF-23 sembra confermare anche sui curvoni più veloci la competitività vista in Austria. Sainz ha fatto anche un discreto long run: niente di paragonabile con la simulazione di Verstappen che è irragiungibile, ma più in linea con i tempi di Sergio Perez.

In terza posizione continua a stupire Alexander Albon con la Williams: l'anglo thailandese ha girato in 1'28"296 mettendosi incredibilmente davanti alla Red Bull di Sergio Perez di 46 millesimi. La buona forma della sorprendente FW45 è data anche da Logan Sargeant che una volta tanto ha lasciato le retrovie per arrampicarsi al quinto posto segno che a Grove hanno trovato la strada giusta nello sviluppo della monoposto.

Ci si aspettava di più dall'Aston Martin che è sesta con Lance Stroll a oltre sette decimi da Verstappen. Il canadese ha trovato un giro buono, cosa che non è riuscita invece a Fernando Alonso relegato solo al decimo posto.

Nico Hulkenberg è settimo con la Haas (mentre Kevin Magnussen è solo 17esimo con la seconda VF-23) davanti a Pierre Gsly con l'Alpine e la McLaren di Oscar Piastri, finalmente a parità di condizioni con Lando Norris che è solo 14esimo.

E' curioso notare che nella top 10 ci sono ben sette macchine diverse a dimostrazione dell'enorme equilibrio che la F1 ci offre nel gruppo di centro, dove un paio di decimi di differenza possono creare grandi differenze nella griglia.

Guanyu Zhou si è ripreso la leadership in casa Alfa Romeo: il cinese è 11esimo, mentre Valtteri Bottas è solo 16esimo. Le Mercedes sono disperse nel giro secco, mentre le W14 hanno mostrato un passo molto interessante nella simulazione di gara. George Russell è 12esimo con un margine di un secondo da Max e Lewis Hamilton è addirittura 15esimo con la freccia nera dotata della nuova ala: la vettura di Brackley ha trovato la giusta cura del porpoising che le ha permesso di trovare un passo interessante.

All'appello mancano i due piloti dell'AlphaTauri in difficoltà con la AT04 che ha portato in pista un pacchetto importante di aggiornamenti che dovevano migliorare l'efficienza alla ricerca di migliori velocità massime. La monoposto di Faenza, invece, delude: forse manca di messa a punto. Yuki Tsunoda è stato più veloce di Nyck De Vries. Il frisone si è girato in testacoda a fine turno a causa di una foratura lenta.