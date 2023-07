F1 | Verstappen: "Incognita meteo, ma oggi è andata molto bene"

Davanti a tutti c’è sempre una Red Bull, più nello specifico quella di Max Verstappen. Anche la seconda sessione di prove libere a Silverstone si è conclusa con il miglior tempo dell’olandese, capace di piazzare la sua monoposto davanti alla Ferrari di Carlos Sainz per 22 millesimi.

Il due volte campione del mondo ha concluso la giornata con il sorriso, conscio di avere tra le mani una vettura che può dargli ancora molto e che ha dimostrato ottime potenzialità sia sul giro secco che sulla lunga distanza, vero terreno di caccia per la RB19. Nonostante un inizio di giornata piuttosto complesso, soprattutto a causa della scivolosità del tracciato segnalata anche dagli altri piloti, la Red Bull è cresciuta confermandosi il team di riferimento, anche grazie alle modifiche apportate tra le due sessioni.

La squadra di Milton Keynes non si è presentata con grandissime modifiche, se non per delle piccole modifiche nella zona dei condotti di raffreddamento dei freni anteriori, confermando la base già vista in altre tappe del mondiale.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Penso sia stata una buona giornata per noi. Penso che all’inizio fosse tutto un po’ scivoloso, ma anche credo che sia anche dovuto al fatto che stiamo girando con pressioni molto alte. Chiaramente è lo stesso per tutti, ma rende il tutto un pochino più difficile nelle curve a bassa velocità. Ma, nel complesso, la vettura si è comportata molto bene, ne sono contento, le prestazioni sono state buon in entrambe le sessioni, abbiamo completato il nostro programma, anche i long run sono positivi”, ha spiegato Verstappen al termine della giornata.

Per domani sembra prevista pioggia quasi certa nella terza sessione di libere, mentre è più incerta la situazione per le qualifiche. Al netto delle condizioni meteo, chiaramente l’obiettivo è ripetersi anche al sabato, centrando la pole position: “Vedremo domani con il meteo. Da parte nostra vogliamo migliorare un pochino la vettura, ma nel complesso è stata una giornata molto positiva”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di casacca, Sergio Perez, il quale ha concluso al quarto posto alle spalle di un sorprendente Albon. Tanta attenzione è andata ai nuovi pneumatici, i quali sono stati rafforzati in termini di struttura utilizzando un nuovo materiale. “Penso che sia stata una giornata interessante, abbiamo provato a fondo i nuovi pneumatici con la nuova costruzione. Abbiamo imparato molto, è stato interessante. Sarà una lunga notte per capire qual è il modo migliore per gestire le gomme”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nel caso del messicano, tanto lavoro in nottata andrà sulla comprensione delle coperture, soprattutto in merito a come gestirle nel giro d’uscita in qualifica, aspetto che negli ultimi appuntamenti lo ha penalizzato in diverse occasioni. Tuttavia, come per il compagno di squadra, le impressioni generali sono estremamente positive e c’è grande fiducia in vista della gara.

“Penso che si tratti di gestire bene l’outlap e avere le gomme subito in finestra. Se ci riusciremo, saremo messi bene in qualifica e anche per la gara. Nel complesso, è stata una giornata positiva. La macchina si è ben comportata, abbiamo fatto dei passi in avanti da FP1 a FP2, quindi sono soddisfatto. Speriamo di poter fare ulteriori miglioramenti e lottare per la pole, quello è il mio obiettivo”, ha spiegato Perez.