F1 | Sainz: "Se torno consistente come nel 2021 me la gioco"

Carica lettore audio

Il pilota della Ferrari ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna e ottenuto la Pole Position in Belgio e negli Stati Uniti in quella che di fatto è stata la sua stagione di maggior successo in F1 fino a oggi.

Ma lo spagnolo ha chiuso a 62 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc e ciò è dovuto a sei ritiri, tra cui quelli di Austin, dopo essere stato colpito alla prima curva, e in Austria, dove sembrava sicuro del secondo posto.

"Ci sono state molte cose positive che ricorderà sempre del 2022, ma ho vissuto anche momenti molto difficili. All'inizio ho avuto due ritiri consecutivi tra Melbourne e Imola, e alla fine stavo guidando bene, ma poi c'è stato l'incidente ad Austin quando partivo dalla pole position, e anche la macchina non era più in grado di vincere", ha detto Sainz.

"Ho avuto molti alti e bassi. Per il prossimo anno spero che ci siano meno punti bassi e molti più alti per poter avere una stagione più lineare".

Sainz ha detto che ora sa cosa serve per vincere una gara in F1 e lottare per i primi posti, il passo successivo è quello di mantenere questo risultato per tutta la stagione e garantire risultati costanti nel corso dell'anno, cosa che ritiene di aver raggiunto nel 2021.

"Il mio obiettivo è essere costante. Per vincere le gare, so già di cosa si tratta, ma se si vuole lottare per il campionato del mondo, bisogna essere costanti".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

"Se sei davanti, il peggior risultato è il quinto o il sesto posto, ma con i sei o sette ritiri che abbiamo avuto, si lasciano indietro punti che ti fanno perdere il mondiale, anche se è anche vero che Verstappen e la Red Bull sono stati più forti".

"Credo che imparando queste due lezioni e tornando a essere il Carlos consistente del 2021, che penso finirà tutte le gare, si possa lottare per il mondiale".

Sainz ha chiuso l'anno al quinto posto in campionato, ma ha detto che la possibilità di lottare per il titolo ci sono solo in parte.

"Diciamo che la possibilità c'è perché sono in una delle migliori squadre del mondo, ma in F1 c'è un alto livello, sia in termini di team che di piloti".

"Io ci metterò l'impegno e la voglia anno dopo anno, ma poi devono verificarsi le circostanze per avere una delle migliori vetture e sfruttarla".

"Quest'anno è il primo in cui ho avuto una macchina davvero competitiva e questo mi ha fatto imparare molto. Sono sicuro che ne approfitterò per migliorare in futuro".