F1 | Perché l'approccio esigente di Alonso è una spinta per Aston Martin

"Sono molto esigente in tutto ciò che faccio. Do il mio 100% e mi aspetto lo stesso dalle persone con cui lavoro", ha dichiarato Alonso in occasione del lancio della nuova auto Aston Martin, la AMR23, all'inizio di questa settimana, illustrando tutto il suo carisma.

È l'ossessione dello spagnolo per la perfezione che ha alimentato la frustrazione in passato, causando persino l'incrinarsi dei rapporti all'interno delle squadre. L'anno scorso Alonso era convinto di essere al suo livello migliore in termini di prestazioni dal 2012, solo che i problemi di affidabilità della Alpine gli sono costati una quantità di punti piuttosto consistente.

Non è stata quindi una sorpresa vedere che in occasione dell'ultima giornata di test ad Abu Dhabi, Alonso abbia esaltato l'affidabilità del pacchetto Aston Martin e, in particolare, del suo motore Mercedes. Il suo entusiasmo per la proprietà della squadra, che gode di una notevole ondata di investimenti da parte del proprietario Lawrence Stroll, è stato evidente fin dal momento dell'annuncio durante la scorsa pausa estiva.

Sebbene Alonso abbia avuto un assaggio di come sarebbe stata la vita con l'Aston Martin ad Abu Dhabi durante i test Pirelli, solo il 1° gennaio ha potuto mettersi al lavoro. Da allora, però, si è buttato a capofitto in tutto ciò che il team ha fatto nel tentativo di creare, secondo le parole di papà Stroll, "una delle più grandi squadre di Formula 1".

L'impegno di Stroll e la cultura del team che ne deriva è qualcosa che Alonso ritiene in linea con il suo approccio particolarmente esigente. "Fin dal primo giorno in Aston Martin, ho percepito esattamente gli stessi valori da parte delle persone che mi circondano", ha dichiarato.

Alonso ha spiegato di essere sempre più felice della sua decisione di abbandonare la sua precedente avventura, anche se è rammaricato che non avrà tempo sufficiente per godersi il successo a cui sta lavorando Aston Martin.

"Abbiamo gli investimenti, le strutture e il talento, quindi è solo una questione di tempo. Purtroppo non ho 20 anni, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra", ha detto il pilota di Oviedo.

Alonso sottolinea che la sua decisione di unirsi all'Aston diventa ogni giorno più soddisfacente. Foto di: Aston Martin Racing

Questo aiuto è esattamente il motivo per cui Aston Martin vuole che Alonso sia onesto e senza filtri. Questo sarà il terzo anno del piano quinquennale di Stroll per far sì che l'Aston diventi una squadra all'avanguardia, e ritiene che abbracciare lo stile esigente di Alonso sia un modo efficace per rafforzarsi.

"L'ho trovato molto onesto e trasparente", ha dichiarato Mike Krack, team principal di Aston Martin, parlando di Alonso a margine della presentazione. "Siamo molto contenti del suo atteggiamento esigente. Ci spinge ad andare avanti e siamo pronti a fare il passo più lungo della gamba. È l'unico modo per avanzare sulla griglia".

L'Aston Martin non ha fatto mistero del suo approccio aggressivo al progetto della AMR23 e i rumori sui suoi progressi durante l'inverno sono stati incoraggianti. Ma se le cose non dovessero andare secondo i piani e la frustrazione di Alonso dovesse aumentare, il team è già pronto ad affrontare le cose di petto.

"Ovviamente se la vettura non sarà come la vogliamo, ci saranno delle conversazioni difficili", ha detto Krack. "Ma dovremo essere pronti ad affrontarle, perché non ci si può nascondere. Penso che non ci si possa nascondere davanti a Fernando Alonso".

Alonso ha avuto la prima occasione di prendere confidenza con l'Aston Martin 2022 nei test post-stagionali di Abu Dhabi. Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ci siamo presentati a viso aperto nelle discussioni. Siamo onesti, aperti, trasparenti e non mi aspetto alcun problema".

Il feedback di Alonso ha già impressionato il team. Dopo l'unica giornata di prove ad Abu Dhabi, all'inizio del mese ha avuto un'altra giornata di prove sulla vettura 2022 a Jerez, nell'ambito di un test di pneumatici.

"Fernando è molto coinvolgente, molto concentrato", ha detto Tom McCullough, spiegando il suo punto di vista. "È anche molto efficiente nel parlare. Quando descrive l'auto, quando descrive il modo in cui pensa che si debba scrivere una relazione, una configurazione del volante, non ci sono parole sprecate. È solo concentrazione, questo è ciò che dovremmo fare, questa è la mia idea".

McCullough ha aggiunto che Alonso è stato "una spina nel fianco" nel corso degli anni. "È sempre lì, settimana dopo settimana, si qualifica bene e gareggia bene. Ascoltandolo alla radio, è sempre attento alla strategia delle auto davanti e dietro di lui, a cosa stanno facendo con le gomme, a dove si trova rispetto a loro. È stato molto divertente vedere alcune di queste cose, ma non vedo l'ora di vederlo in qualifica e in gara".

Alonso raccoglierà i frutti del suo impegno in Aston Martin? Foto di: Mark Sutton

"È come se fosse un ingegnere in più, molto esperto e bravo, e qualcuno ferocemente motivato e competitivo".

Anche prima della presentazione di lunedì sera, con i vari impegni con i media e la presentazione stessa, Alonso aveva trascorso quattro ore al simulatore la mattina.

"Questo è il tipo di spinta che riceviamo da lui. È estremamente motivato, ci sta spingendo tutti al massimo perché vuole fare bene, proprio come noi"", ha detto McCullough.

La spinta di Alonso è un approccio che Aston Martin sta già adottando per migliorare in futuro, in linea con il piano quinquennale. Lo spagnolo si sente più informa che mai, ma è consapevole che il vero apice per Aston Martin potrebbe arrivare solo dopo il suo addio alla Formula 1. Anche se non ne beneficerà direttamente, è pronto a dare il massimo per contribuire a far sì che ciò accada.

"Se starò ancora guidando in F1, ottimo", ha detto. "Se non guiderò, se un giorno avremo una Aston Martin che dominerà gare e campionati e i due piloti lotteranno per il campionato come la Red Bull, con Sebastian [Vettel] e [Mark] Webber, o [Lewis] Hamilton e [Valtteri] Bottas, aiutare questi ragazzi a lottare per un campionato sarà un momento di orgoglio per me, far parte di questi primi passi di questo marchio".