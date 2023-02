Hamilton sta scegliendo il cast per il film sulla F1 con Brad Pitt

Carica lettore audio

Lo scorso ottobre, Brad Pitt è stato al Gran Premio degli Stati Uniti insieme al produttore Jerry Bruckheimer, al regista Joe Kosinski e allo sceneggiatore Ehren Kruger per discutere del progetto riguardante il film sulla Formula 1 con i team e i vertici del campionato. Lewis Hamilton è produttore e consulente del Progetto attraverso la sua casa di produzione, la Dawn Apollo Films.

Il sette volte campione del mondo ha dato un aggiornamento sul film, che sarà girato durante i weekend di Formula 1, affermando che la squadra sta lavorando per scegliere il co-protagonista che affiancherà Brad Pitt: “Al momento siamo nel processo di selezione del personaggio che sarà al fianco di Brad e questa cosa è entusiasmante. Semplicemente, si tratta di guardare le audizioni”.

“Abbiamo delle registrazioni di alcune scene e le abbiamo guardate”, spiega il pilota Mercedes. “Mi sono seduto nell’ufficio con Jerry, Joe e Brad e ne abbiamo visionate un po’, ognuno ha dato il proprio contributo e la sua opinione”.

Il film vede Brad Pitt come attore protagonista della storia che racconta di un pilota veterano, mentore di un giovane pilota di Formula 1 che sta crescendo. Hamilton ritiene che per lui essere parte del progetto è una responsabilità e si è assicurato che il cast fosse eterogeneo, affermando in particolare di voler vedere più donne nei ruoli.

“Voglio che questo film, in termini di diversità e rappresentazione, rappresenti la Formula 1 come dovrebbe essere in futuro, o dovrebbe essere ora ma lo sarà in futuro”, ha spiegato il britannico. “Voglio vedere meccanici donne, piacerebbe moltissimo vedere una pilota donna. Non abbiamo ancora raggiunto questo punto, ma perché no?”.

“Al momento abbiamo ancora la sceneggiatura. Siamo passati attraverso diverse iterazioni e stiamo ancora aspettando una nuova riscrittura, questo è l'intero processo. Ma l'ho fatto durante tutto il Natale. È entusiasmante, sono impaziente di avere la nuova parte della sceneggiatura. L’altra sera parlavo con Brad dei personaggi e ci stiamo arrivando”.

La Formula 1 collaborerà alla produzione del film durante i weekend di gara e Lewis Hamilton lo scorso ottobre ha affermato che “sarà il miglior film a tema motoristico di sempre”.