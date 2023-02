F1 | Cosworth non pensa al ritorno: "Non è il nostro focus"

Carica lettore audio

La Ford ha annunciato la scorsa settimana il suo ritorno in F1 nel 2026 attraverso una partnership tecnica con Red Bull.

L'accordo prevede la collaborazione con la divisione powertrain del gigante delle bevande energetiche per la prossima generazione di propulsori che saranno introdotti nel 2026 e che si concentreranno maggiormente sull'energia elettrica e sui carburanti sostenibili.

Questo segna il ritorno del nome Ford in F1 per la prima volta dal 2004, quando era proprietario del team Jaguar - poi venduto alla Red Bull - e ribattezzò i motori Cosworth V10 come Ford.

La Cosworth ha una lunga storia di successi in F1 e si trova al terzo posto nella classifica dei motori più vincenti di tutti i tempi, dietro solo a Ferrari e Mercedes. Ha vinto 10 titoli costruttori e il suo periodo di massimo splendore è stato quello del motore DFV, utilizzato tra il 1967 e il 1983 e sviluppato in collaborazione con Ford.

Sebbene le modifiche ai regolamenti abbiano scatenato una nuova ondata di interesse da parte dei costruttori per la F1, con sei marchi ora iscritti per il 2026, Cosworth non ha pensato ad un potenziale ritorno.

"Non è il nostro focus", ha dichiarato Hal Reisinger, CEO di Cosworth, a Motorsport.com.

"Siamo molto grati di essere riusciti a ottenere una quantità significativa di affari con i costruttori automobilistici. Questo richiede l'impegno di tutte le risorse se si vuole fare bene, e non credo che si possa fare qualcosa di meno che eccellente".

"Per servire adeguatamente un team di Formula 1 dovremmo creare un'altra parte della nostra organizzazione, e fino a questo punto non si è presentata una proposta commerciale sufficientemente convincente da indurmi a prenderla in considerazione".

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford Photo by: Red Bull Content Pool

La Cosworth è stata coinvolta di recente in F1 nell'era dei V8, inizialmente con la Williams nel 2006 e poi con ben quattro squadre nel 2010. Ma non è più presente in F1 dal 2013, quando ha lavorato solo con la Marussia, che è passata alla power unit Ferrari per l'inizio dell'era ibrida dei V6 nel 2014.

Ma Reisinger ha chiarito che Cosworth ha agito "solo per generare reddito e denaro da destinare alle persone e all'azienda".

"Sono grato che questa situazione sia unica per alcuni aspetti", ha detto. "Certamente rende il mio lavoro molto più facile, ma se questo alimentasse la passione dei dipendenti e potesse essere una parte redditizia dell'azienda che permettesse di continuare ad investire, allora lo prenderemmo in considerazione".

Reisinger ha rivelato che l'azienda viene "consultata regolarmente" sulle future normative sui motori, ma che è difficile avere un contributo adeguato senza essere un partecipante già esistente.

"Credo che solo coloro che sono direttamente coinvolti possano davvero avere il contributo che vogliono", ha detto. "E non sto dicendo che ci sia qualcosa di sbagliato in questo. È il loro programma di motorsport, non è il nostro. Ma questa è sicuramente la realtà".

"Quindi, a meno che non si voglia, a mio modesto parere, partecipare direttamente ed essere coinvolti direttamente, allora si consulteranno con noi, auspicabilmente perché rispettano la nostra opinione e vogliono prendere in considerazione una gamma più ampia di opzioni".

"Ma in genere le decisioni vengono prese da coloro che hanno un interesse diretto. E non siamo noi".