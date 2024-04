MotoGP | Acosta: “Pedrosa? Più un rivale da battere che un aiuto”

Pedro Acosta è la stella del momento e a Jerez lo attende la prima gara di casa da pilota MotoGP. È opinione diffusa che proprio al Gran Premio di Spagna possa arrivare la prima vittoria del rookie, e anche Dani Pedrosa (wild card questo fine settimana a Jerez) non esclude che il trionfo sia più vicino di quanto si pensi. Tuttavia, il portacolori GasGas cerca di tenere i piedi ben saldi in terra e di non creare troppe aspettative sul fine settimana andaluso.

“Sarà sicuramente fantastico correre per la prima volta a Jerez con tutto il pubblico, è come il Mugello per gli italiani, per tutti noi è una grande festa”, racconta un entusiasta Acosta durante la consueta conferenza stampa del giovedì. “L’anno scorso Brad Binder e Jack Miller sono stati molto veloci qui, anche Dani Pedrosa è andato forte, tra l’altro poco tempo fa è stato qui con Pol Espargaro per migliorare la moto”.

Nonostante tutti credono che Acosta possa apporre il suo primo sigillo proprio a Jerez, il murciano abbassa le aspettative e sostiene di andarci cauto: “È vero che a volte ti puoi sentire più forte quando senti che la moto va bene, ma devo vedere come andrò questo fine settimana, abbiamo molti punti di domanda. Ad Austin abbiamo avuto un weekend molto forte, ma non sappiamo con certezza come andremo qui. Dobbiamo mantenere la calma, pensare che avremo una wild card che si chiama Dani Pedrosa che sarà un rivale da battere più che un aiuto”.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

Il tester KTM sarà impegnato questo fine settimana nel Gran Premio di Spagna e lo scorso anno aveva sfiorato il podio. Tuttavia, oltre a essere un rivale per Acosta, sarà anche un riferimento anche pensando ai test di lunedì, sempre qui a Jerez: “È importante ascoltare Dani, non solo per quello che ha fatto su questa pista, ma per la sua esperienza, anche quando era in 250cc. Durante il weekend lo seguirò, sappiamo quanta esperienza ha su questa pista e in MotoGP. Ho molte cose da imparare da lui, ovviamente”.

Imparare tramite gli altri, ma anche attraverso l’esperienza. Questo vuole fare Acosta, che continua a imparare: “L’elettronica e l’aerodinamica sono le cose peggiori del weekend per un rookie, perché non abbiamo tanto tempo per migliorare o fare grandi passi in avanti. Ma alla fine è importante concentrarsi sull’analizzare e sul dare priorità alle cose più importanti per capire dove possiamo andare più forte”.

“Devo cominciare il venerdì e vedere come viene tutto, i venerdì sono giornate molto dure, devo capire le gomme e imparare il circuito con la MotoGP. Non è facile, bisogna capire tante cose. Proveremo a lavorare bene, con calma nei momenti difficili, sappiamo che se la vittoria deve arrivare, arriverà, ma non ci pensiamo troppo”, prosegue Acosta, che nonostante la pressione mostra una grande lucidità.

Cosa porta però il giovane rookie a mantenere la calma nonostante tutte le aspettative che si sono create intorno a lui? “È facile, quando torno a cada vedo la mia gente. Vedo i pescatori che lavorano e che provano a portare il pane in tavola. Vedo il mondo reale e questo fa sì che sia più facile tenere i piedi per terra”.