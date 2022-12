F1 | La Red Bull si burla di FIA e Ferrari negli auguri di Natale

Carica lettore audio

Come ogni anno, le squadre di Formula 1 sono solite inviare ai propri tifosi gli auguri di Natale attraverso i propri canali social e la Red Bull, che quest'anno ha vinto entrambi i titoli, non ha voluto essere da meno in queste date speciali di un 2022 che sicuramente ricorderà per sempre.

Il biglietto degli auguri natalizi della scuderia austriaca ha sorpreso tutti con una serie di messaggi molto diretti ai suoi maggiori rivali, Mercedes e Ferrari, ma anche alla FIA, che a Milton Keynes ritengono sia stata troppo severa con la sanzione per il superamento del budget cap per la stagione 2021.

La cartolina postata sui canali social del team mostra un Babbo Natale che porta un tipico tacchino per la cena e dice: "Il tacchino potrebbe farci sforare il budget". Un chiaro riferimento alla sanzione che il team della bevanda energetica ha ricevuto dopo aver superato il budget cap della stagione precedente di quasi due milioni di euro, in gran parte, stando almeno alle sue spiegazioni, a causa dei costi del catering.

Nella foto si vedono anche Christian Horner, Helmut Marko ed Adrian Newey, mentre a terra sono seduti Max Verstappen, accanto al trofeo del campionato del mondo, e Sergio Perez.

Un dettaglio speciale è rappresentato dall'albero di Natale, con in cima la figura a forma di angelo di Daniel Ricciardo, che il prossimo anno tornerà nel team con il ruolo di riserva, oltre a una serie di ornamenti che ricordano la stagione e i 759 punti conquistati nel campionato costruttori, oltre al record di 17 vittorie.

Ma i messaggi non finiscono qui, perché accanto ai due piloti c'è una scatola con la scritta "giocattoli indesiderati", dove spiccano soprattutto le monoposto della Ferrari (F1-75) e della Mercedes (W13), oltre a un libro sulle strategie del team di Maranello.

Un'ultima scatola, in basso a sinistra, contiene una macchina telecomandata che è la RB18 del 2022, con i messaggi "zero porpoising" e "simple strategy".