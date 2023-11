F1 | Red Bull: ecco perché Perez ha subito il sorpasso di Leclerc

La Red Bull prima delle qualifiche ha diversificato le scelte aerodinamiche sulle due RB19: Max Verstappen ha puntato su una configurazione più scarica rispetto alle prove libere, per avere una migliore velocità di punta, mentre Sergio Perez è rimasto ancorato a una soluzione più conservativa utile a garantirgli una buona percorrenza in curva.

L’olandese ha deciso di prendere qualche rischio per contrastare la velocità di punta della Ferrari di Charles Leclerc, mentre il messicano probabilmente ci ha rimesso il secondo posto per aver preferito un assetto un po’ meno estremo.

Photo by: Giorgio Piola

Le ali Ferrari per Las Vegas: in gara è stata usata quella di Monza, sopra, mettendo da parte quella di Spa, in basso