F1 | Leclerc: "Deluso del secondo posto, senza SC avremmo vinto"

È una seconda posizione che lascia l’amaro in bocca quella conquistata a Las Vegas da Charles Leclerc, il quale a lungo ha assaporato la concreta possibilità di vincere il Gran Premio con una Ferrari competitiva. Scattato dalla pole conquistata al sabato, dopo aver perso la prima posizione alla partenza a causa di un sorpasso al limite in curva uno da parte di Max Verstappen, poi penalizzato con una sanzione di cinque secondi, il pilota della Rossa ha iniziato a trovare il suo ritmo, riuscendo a tenere comunque in vita gli pneumatici.

Proprio questo aspetto si è rivelato fondamentale nel primo stint perché, se l’olandese della Red Bull è stato costretto ad anticipare la sosta, Leclerc è invece riuscito ad allungare completato anche il sorpasso proprio pochi istanti prima che il tre volte campione del mondo rientrasse ai box per montare la hard. Dovendo anche scontare la penalità, Verstappen è poi rientrato nel traffico, mentre davanti il Ferrarista è rimasto più a lungo fuori per accorciare lo stint sulla hard, in modo da bilanciare meglio le due parti della corsa.

La Safety Car, entrata per ripulire la pista dai detriti lasciati dall’incidente tra l’olandese e George Russell, ha però cambiato i piani. Essendosi fermata poche tornate prima dell’ingresso della vettura di sicurezza, Ferrari ha scelto di non rientrare, mantenendo così il set di hard montato in precedenza, al contrario della maggior parte dei suoi avversari, i quali hanno sfruttato la neutralizzazione per montare un altro treno del compound più duro, incluso Verstappen.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2a posizione, arriva al Parco Chiuso

Dopo il periodo passato alle spalle della Safety Car, Leclerc ha subito provato ad allungare, ma nello spazio di poche tornate Sergio Perez è riuscito a richiudere nuovamente il gap che si era creato negli istanti successivi alla ripartenza. Ad approfittarne è stato anche lo stesso Verstappen, il quale, dopo aver sopravanzato Oscar Piastri e Pierre Gasly, ha poi chiuso il gap dalla vetta, completando la rimonta con il sorpasso sul monegasco del Cavallino a poco più di una decina di giri dalla fine.

A quel punto per Leclerc è stato di fatto impossibile tenere il passo del campione del mondo, venendo anche sopravanzato dallo stesso Perez. Se inzialmente il Ferrarista ha accusato il colpo finendo a poco meno di due secondi dal messicano, verso la fine della gara è riuscito a riagganciarsi al portacolori della Red Bull, recuperando la seconda posizione con una bella staccata nel corso dell’ultimo giro.

“Che gara. Onestamente, mi sono divertito molto. Sono ovviamente deluso di essere arrivato solo secondo, ma alla fine era il massimo che potevamo fare. Alla partenza è stato molto difficile, perché credo che Max all'interno abbia perso un po' di grip e mi abbia portato all'esterno. Ma poi abbiamo avuto il passo giusto, l'abbiamo ripassato e siamo stati molto forti nel complesso. Quindi è stata una gara davvero buona. Siamo stati un po' sfortunati con la Safety Car. Non abbiamo fatto il pit perché non sapevamo cosa avrebbero fatto gli altri. Abbiamo puntato alla posizione in pista e a mantenere il primo posto. È stato difficile con le gomme più vecchie verso la fine. Ma il secondo posto, con molte battaglie, onestamente mi è piaciuto”, ha raccontato il Ferarrista.

"Sono ovviamente deluso. Non mi piace parlare dei se, e non lo faccio mai, ma credo che senza la Safety Car oggi la vittoria fosse nostra. Avere le gomme usate dopo la Safety Car ci ha danneggiato, perché la Red Bull aveva pneumatici nuovi".

“Certo, il weekend non è iniziato come doveva, ma sono felice che sia finito così. È uno sport incredibile. E credo che oggi non ci sia stata gara migliore nel primo weekend a Las Vegas. L'energia che si respira in città è incredibile e è davvero felice, almeno io mi sono divertito oggi. Mi dispiace per il secondo posto. Ma d'altra parte, sono sicuro che tutti si sono divertiti moltissimo guardando la gara. Mi sono davvero divertito. E dovremo fare altre gare come questa”, ha poi aggiunto il monegasco.