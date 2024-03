F1 | Perez: "Secondo era il massimo risultato possibile oggi"

Il quinto posto nelle qualifiche di ieri aveva già fatto iniziare il solito tam tam su un Sergio Perez non all'altezza della Red Bull. Il messicano però si è rifatto alla grande quando contava in più, in gara, rimontando fino alla seconda posizione e regalando alla squadra di Milton Keynes una bellissima doppietta nel Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale della Formula 1 2024.

Già dopo i test invernali, nei pronostici, "Checo" veniva dato alle spalle delle due Ferrari, che effettivamente si sono confermate seconda forza dietro alle RB20. Oggi però Perez ha corso con determinazione, prendendosi subito al via la quarta posizione ai danni di Carlos Sainz. Nel corso del primo stint è riuscito ad approfittare dei problemi ai freni che tormentavano la SF-24 di Charles Leclerc per portarsi terzo. Poi, subito dopo il primo pit stop, ha scavalcato anche la Mercedes di George Russell.

A quel punto il suo compagno Max Verstappen era troppo lontano (alla fine lo ha distanziato di una ventina di secondi) e Perez ha dovuto solo tenere a distanza Sainz per portarsi a casa una piazza d'onore che è un ottimo modo per iniziare una stagione fondamentale per lui, l'ultima del suo contratto con la Red Bull.

Sergio Perez, Red Bull Racing, viene intervistato dopo le qualifiche Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Penso che fosse il massimo risultato possibile oggi. E' stata una gara abbastanza complicata per la gestione delle gomme, ma dalla quale credo che impareremo tanto. Però credo che sia un buon modo per cominciare la stagione", ha detto Sainz al microfono di David Coulthard non appena sceso dalla sua RB20 e prima di recarsi sul podio.

Quando poi gli è stato domandato di scendere un po' più nello specifico riguardo a ciò che ha reso complicata la sua gara, ha proseguito: "Ho avuto delle difficoltà nel passaggio da una mescola all'altra, perché scivolavo abbastanza. Poi ho avuto anche un problema con il freno motore, ma questa sera analizzeremo tutti i dati per garantirci che sarà tutto a posto quando arriveremo a Jeddah".

La prima è stata positiva, ma tra poco bisognerà voltare pagina, perché la settimana prossima si corre già a Jeddah, in Arabia Saudita: "C'è poco tempo, ma abbiamo cominciato con un bello slancio e cercheremo di continuare così per i weekend a venire".