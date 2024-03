F1 | Sainz: "Sorpreso dal nostro passo. Buon avvio di stagione"

Niente sorprese. La Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain e ha addirittura firmato una doppietta con Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Ma la Ferrari si sposta a Jeddah, sede del secondo appuntamento della stagione, forte del primo podio stagionale firmato da Carlos Sainz.

Lo spagnolo, dopo una partenza complessa, ha iniziato a rimontare con un buon ritmo ed ha così mostrato il vero potenziale della SF-24 in gara. La Rossa numero 55 è stata la seconda forza dietro le Red Bull, non potendo contare in pieno sull'aiuto di Charles Leclerc perché rallentato da un problema ai freni.

Sainz, invece, è stato solido sia sulle Soft con cui è partito che - soprattutto - con i due treni di Hard nuovi che ha usato nei due stint successivi. Questo lo ha portato a disputare una gara sempre tallonando Perez, ma non ha mai avuto la reale opportunità di lottare per la piazza d'onore.

"Mi sono sentito bene in pista. Non sono partito bene, ma poi sono riuscito ad avere un buon passo, ho gestito bene le gomme, a imporre il mio passo e sono riuscito ad arrivare sul podio. Siamo riusciti a tenere il passo della Red Bull ed è abbastanza sorprendente. Non abbiamo ancora il passo che vorremmo, ma è stato un inizio di stagione sicuramente migliore rispetto alla passata stagione".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La Ferrari ha puntato in questa gara sulle mescole Hard, perché meglio si adattavano alle caratteristiche delle SF-24. Le Red Bull, invece, hanno salvato 2 set di Soft nuovi per usarli poi in gara e questa si è rivelata una mossa azzeccata, soprattutto nella lotta al secondo posto.

"Avevamo il piano di partire con le Soft e poi mettere le Hard perché con le gomme dure ci sentiamo maggiormente a nostro agio per via del degrado. Si tratta di una gomma più dura e difficile da scaldare, ma quando la porti in temperatura poi puoi davvero spingere tanto. Abbiamo visto che la Red Bull ha usato una strategia differente, però il bello della F1 è anche giocare con le strategie".

Archiviata la prima gara della stagione, arriva subito la seconda. La prossima settimana il Circus iridato correrà a Jeddah il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Sainz pronostica la solita Red Bull e la McLaren come vetture di riferimento perché molto forti sulle curve veloci.

"Ogni circuito su cui andremo con queste macchine, che sono nuove, sarà una sorpresa. Mi aspetto che McLaren e Red Bull, che l'anno scorso andavano molto forte nelle curve ad alta velocità, siano molto competitive. Ma anche noi siamo migliorati molto in quel tipo di curve e speriamo di essere forti anche noi".