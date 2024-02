F1 2024 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Bahrain

Tutti i se, i ma, i forse, i però e i chissà hanno fatto il loro tempo. Ora è il momento di fare sul serio. Il Mondiale 2024 di Formula 1 è ai nastri di partenza per il primo dei ben 24 gran premi che compongono la stagione più lunga della storia del Circus iridato: il Gran Premio del Bahrain, che si terrà sulla pista di Sakhir.

Team e piloti correranno l'uno contro l'altro per la prima volta quest'anno sulla pista in cui hanno svolto i test invernali la scorsa settimana, potendo partire con alcuni riferimenti importanti per avere già le monoposto pronte all'uso nei primi turni di prove libere.

La grande novità di quest'anno, almeno per quanto riguarda il fine settimana di gara, è la gara. Questa è stata anticipata di un giorno così come qualifiche e prove libere. Il fine settimana partirà giovedì con i primi 2 turni di prove libere, per poi proseguire sabato con le Libere 3 e le qualifiche. La gara, invece, si disputerà sabato 2 marzo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Per ciò che riguarda i valori in pista, di certezze ce ne sono poche. Una di queste è Red Bull Racing, che partirà con il favore del pronostico anche quest'anno dopo aver lasciato intravedere nei test un grande potenziale.

Dietro, invece, sarà lotta aperta per capire chi potrà essere la prima sfidante del team di Milton Keynes. Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren si contenderanno il ruolo di prima sfidante, ma il vero punto interrogativo è il seguente: quanto margine avrà la Red Bull sui diretti avversari?=

Restando nel mondo Red Bull, Visa Cash App RB Formula 1 Team sarà la squadra di centro gruppo da tenere d'occhio. Se nei test non ha calcato la mano per cercare tempi a effetto, la squadra che ha in Laurent Mekies il nuovo team principal è tra le più attese per la più stretta partnership che la lega a Milton Keynes dopo le ultime operazioni fatte nel corso degli ultimi 6 mesi. La squadra che ha base a Faenza è ambiziosa, ma le prestazioni saranno valide a tal punto da rispettare le aspettative?

GP Bahrain: i numeri di Sakhir

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Primo GP di F1 disputato: 2004

Lunghezza della pista: 5.412 metri

Numero di giri in gara: 57

Distanza di gara: 308,238 metri

Vincitore nel 2023: Max Verstappen, Red Bull Racing (Red Bull RB19)

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

GP Bahrain: ecco gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Giovedì 29 febbraio

Prove Libere 1: ore 12:30 - 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Venerdì 1 marzo

Prove Libere 3: ore 13:30 - 14:30

Qualifiche: ore 17:00 - 18:00

Sabato 2 marzo

Gara: ore 16:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 1 marzo

Qualifiche: ore 22:00

Sabato 2 marzo

Gara: ore 21:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Giovedì 29 febbraio

Prove Libere 1: ore 12:00 - 13:30

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:00

Venerdì 1 marzo

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:30

Qualifiche: ore 16:30 - 18:00

Sabato 2 marzo

Gara: ore 15:30