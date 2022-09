F1 | Ocon a Monza con un casco-dedica a Michael Schumacher

Carica lettore audio

Ogni appassionato che si rispetti ha un idolo sportivo nella categoria che più ama. Spesso lo hanno anche i grandi protagonisti che vengono seguiti e amati dal pubblico: i piloti stessi.

E' il caso di Esteban Ocon, che in questo fine settimana correrà con addosso un casco eloquente, che richiama disegno e colori dell'elmetto che ha protetto il suo eroe sportivo: Michael Schumacher.

Il pilota francese di Alpine, infatti, si è presentato a Monza con un casco tutto rosso - eccezione fatta per la parte retrostante, quella invece è gialla - e un disegno che è nell'immaginario di tutto come quello che ha regalato 4 dei 5 titoli iridati che Michael ha conquistato con la Ferrari.

Le stelle sulla calotta, oltre al disegno e i colori, fanno del casco di Ocon una replica quasi perfetta del casco del 7 volte campione del mondo di Formula 1.

Gli unici elementi che sono rimasti identici al casco che Esteban usa soluitamente in gara sono pochi: gli sponsor del team, come BWT, la stessa Bell (Michael usava caschi Schuberth durante l'epopea iridata con la Ferrari), la sigla di Alpine e il numero 31 sulla calotta.

La differenza più importante, però, sono le 5 vittorie ottenute da Schumacher a Monza e nel casco di Ocon saranno tutte segnate in oro proprio nella parte posteriore del casco (come si può notare da una delle foto della gallery che trovate in cima all'articolo).

Un bell'omaggio da parte del pilota transalpino a quello che è stato il suo eroe sportivo, ma anche quello di milioni di appassionati di Formula 1 per via dei sui successi che lo hanno portato a essere uno dei piloti più vincenti della storia del motorsport.