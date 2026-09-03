F1 | Lo spirito di Schumacher c'è ancora in Ferrari: Michael è stato il precursore dei piloti oggi

Michael Schumacher. Un punto fermo nella storia della Ferrari. La squadra del Cavallino lo celebra, con merito, nel GP d’Italia: chi si ferma alla livrea speciale della SF-26 o ai giri d’onore che Rubens Barrichello e Sebastian Vettel effettueranno sabato e domenica con la F2002 si limita a vivere il... cinema. Certo emozionante per il ricordo di un campione che a Maranello ha portato 5 titoli mondiali e ha collezionato 72 vittorie in undici stagioni. E non serve snocciolare gli altri record che il tedesco si è portato dietro.

Ma per dirla alla Guido Meda, è bello poter affermare che Michael c’è. Tutti sappiamo in quale situazione drammatica sia ridotta la sua esistenza. Nel silenzio e nell’isolamento assoluto da (quasi) tutti e da tutto.

La Ferrari, però, ha avuto la sensibilità di non limitarsi a ricordare il Kaiser: per quello sarebbero bastate le manifestazioni pubbliche che gli verranno tributate nel weekend al tempio della velocità.

La Scuderia, invece, solitamente ritrosa a far parlare i suoi uomini, ha scelto tre personaggi del team che hanno avuto il privilegio di vivere l’Era Schumacher. E dai loro racconti è emerso che Michael è ancora profondamente molto presente nel Cavallino.

Fraboni, Ioverno e Timpini raccontano la favola di Schumacher in rosso Foto di: Franco Nugnes

Senza le testimonianze, più umane che tecniche, di Diego Ioverno (direttore sportivo), Luigi Fraboni (motorista) e Pietro Timpini (meccanico) il legame che ancora esiste fra la Ferrari e il campione tedesco non sarebbe potuto emergere.

"Michael è stato un precursore dei piloti moderni- spiega Ioverno -. È stato il primo a riunire tutte le caratteristiche che un campione di F1 di oggi deve avere: era maniacale nella preparazione atletica, nell'analisi dei dati, nella cura della vettura e nell'interazione con il team. Sono in Ferrari dal 2000 e nel 2002 avevo appena cominciato a frequentare la pista nel test team. Quanto Michael fosse avanti non l’avevo capito subito, ma più avanti nel suo periodo d’oro, riscontrando come la Ferrari Legacy fosse diventata un modus operandi diffuso in tutta la Formula 1”.

“In quel periodo, che è stato mille motivi, formativo, bello, e pieno di esperienze anche nuove, ci sarebbero tantissimi aneddoti divertenti da raccontare. Sapete quale fosse la predilizione di Michael per l'attività fisica: ebbene ci costringeva a giocare a calcio tutte le volte che era possibile. Al giovedì dei GP dovevamo organizzare dove avremmo disputato la partita. E non andavamo in campo per divertirci, ma per vincere. Perché Michael si sceglieva i compagni di squadra, in modo da avere sempre la squadra più forte”.

Michael Schumacher, Ferrari F2002 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Emerge un ruolo da capo, decisionista: “Creava la competizione per avere un alto spirito di squadra che si sarebbe trasferito al team. Ma poi spendeva del suo tempo con tutte le persone che lavoravano per lui. Si interessava delle famiglie e ci guardava in faccia per capire come stavamo. Ricordo i test nel 2002 a Fiorano: avevamo tantissime cose da provare e dopo tre notti senza dormire ci aveva visto cotti alla mattina del quarto giorno. Michael era sparito dal box e dopo cinque minuti era tornato, dopo aver parlato con chi di dovere, che non si sarebbe girato più. Aveva capito che la squadra aveva dato tutto quello che poteva in quella settimana e nell'interesse di tutti prese l'iniziativa di bloccare il test”.

Il tributo a Michael Schumacher con il meccanico Timpini Foto di: Franco Nugnes

Dunque, era una figura di peso, molto carismatica... “Alla fine in macchina ci andava lui e vedere che c’era chi aveva gli occhi sbarrati lo ha convinto a intervenire”. Timpini vuole sottolineare quanto Schumacher fosse un uomo squadra: “Nel 2000 vincemmo il titolo Costruttori in Malesia. Subito dopo la gara era partita una gran festa, quella nella quale tutti avevano le parrucche rosse. Lui aveva visto che alla baldoria non era presente tutto il team perché i camionisti, come i meccanici stavano smontando il box e dovevano spedire le macchine. Fermò la festa e scese in pit lane: non si ricominciò finché non c’erano tutti”.

Il tributo a Michael Schumacher: parla il motorista Fraboni Foto di: Franco Nugnes

E Fraboni aggiunge: “Un weekend ci aveva portato a sciare: aveva organizzato tutto lui. Michael era autorizzato a fare solo tre piste al giorno, mentre noi abbiamo potuto divertirci da mattina a sera. E una volta rientrati in hotel doveva esserci la partita di calcio: non ci eravamo portati niente. Ci pensò lui comprando le divise per due squadre!”.

“E i rientri in pullman sembravano quelli di una gita scolastica: amava cantare a squarciagola”. E quali canzoni preferiva? “Mi ricordo Rosamunda. Quella era un classico e in generale gli piacevano quelle italiane”.

“Sì, come alla maggior parte dei piloti stranieri che abbiamo avuto, piacevano e piacciono le canzoni italiane più brutte. Le cantava Michael, ma poi sono piaciute a Fernando, Sebastian e anche a Charles”.

Allora la squadra era sempre in pista per i test: “Era sempre disponibile per far crescere la vettura. Oggi si passa tanto tempo in fabbrica ad analizzare i dati, mentre allora c’era il caso di essere in pista su tre tracciati diversi. Era una F1 diversa, strutturata per girare sempre. E, forse, non ci rendevamo conto dell’importanza di Michael e di quanto fosse un precursore nel modo di interagire e lavorare con la squadra che poi si è diffuso dappertutto nei GP”.

Ferrari SF-26, livrea per Michael Schumacher a Monza Foto di: Ferrari

C'è qualcosa che vi ha sorpreso umanamente?

Fraboni non ha dubbi: “Il giorno del mio matrimonio mi aveva fatto avere un cesto di fiori. E questo atteggiamento secondo me lo riservava ad ogni singola persona del team”.

Non è una leggenda che facesse regali importanti: “Era un generoso, di cuore. Ma i regali li fanno anche i piloti di oggi – prosegue Ioverno – quello che ha sempre colpito tutti era la sua generosità nei confronti del team. Non ha mai fatto una polemica contro la squadra (a qualcuno potrebbero fischiare le orecchie ndr) e ha sempre difeso chi magari aveva sbagliato. Poi si poteva discutere a porte chiuse, ma mai in pubblico”.

Ci sono delle doti di Schumacher che ritroviamo nei piloti di oggi? “

Era il prototipo del campione di oggi: quasi tutti i piloti di alto livello devono avere se non tutte, molte delle caratteristiche di Michael, altrimenti non emergerebbero. Quindi l'attenzione, l'ossessione per i dettagli, la preparazione, l'abnegazione e la consapevolezza che si vince tutti insieme. Tutti i piloti vincenti sono come Michael”

Voi che l'avete conosciuto bene, come vi immaginate Michael nella Formula 1 attuale?

“Anche oggi sarebbe perfetto come era allora. Michael era unico per la sua modernità. Quindi oggi sarebbe perfettamente a suo agio” prosegue Fraboni.

Michael Schumacher raccontato magistralmente da Diego Ioverno Foto di: Franco Nugnes

Anche con queste macchine? “Soprattutto - aggiunge Ioverno -. Secondo me gli sarebbe piaciuti tantissimo guidare queste F1, perché lui sapeva amplificare una cosa normale. Figuriamoci oggi dove ci sono mille possibilità di regolazioni e interventi”.

Cosa è rimasto di Michael nella Ferrari di oggi?

“Ha insegnato la cura dei dettagli e che bisogna imparare dagli errori per continuare a crescere. Serve lavorare per la squadra nella consapevolezza che ogni membro del team contribuisce in modo fondamentale al risultato finale. Sono tutti approcci che la Ferrari ha sviluppato in quel periodo con Michael, per Michael, insieme a Michael e che ci portiamo avanti in questi anni”.

Lo Schumacher in macchina era quello che aiutava il muretto a prendere delle decisioni per vincere una gara?

"Aveva una grande capacità di leggere la corsa e mi aveva impressionato il fatto che guardasse i maxi schermi per capire cosa succedesse. All’epoca le comunicazioni radio erano complicate per cui l’interazione col muretto non era facile. In alcuni casi c’erano anche stati degli scambi molto caldi ma voi giornalisti non avete saputo mai niente”.

Nel lavoro di sviluppo Michael è sempre stato un perfezionista...

"Era molto sensibile, i dati li guardava con attenzione e lavorava tanto con i suoi ingegneri. Direi che il metodo di lavoro che usiamo adesso non è uguale ma molto simile a quello di allora. Il prodotto è diverso perché era più semplice ma Michael era un maniaco del traction control e ne discuteva a lungo con il suo veicolista che era Andrea Stella. I due trascorrevano ore a guardare le linee che si sovrapponevano: adesso non c’è il traction control, ma la gestione dell’energia”.