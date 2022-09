F1 | Bottas: altra power unit a Monza, altra penalità in vista

Carica lettore audio

Per Valtteri Bottas e Alfa Romeo Racing questo non è certo il periodo migliore della stagione. Al Gran Premio d'Italia, che andrà in scena in questo fine settimana a Monza, il finlandese sarà penalizzato perché sarà costretto a introdurre l'ennesima power unit nuova.

A Zandvoort il finlandese è stato costretto al ritiro per un guasto alla sua unità motrice parcheggiando la sua monoposto alla fine del rettilineo dei box all'inizio del 54esimo giro, costringendo i commissari a mandare in pista la Safety Car.

Bottas ha ancora 2 power unit nella sua rotazione, ma il team svizzero sa bene che dovrà introdurne un'altra e per questo ha deciso di farlo a Monza, una pista in cui i sorpassi sono meno difficili rispetto alle piste che arriveranno nelle prossime settimane.

In questo weekend Bottas monterà un nuovo motore termico Ferrari, un turbocompressore e una MGU-H nuove. Se questo sarà confermato nel documento ufficiale che sarà rilasciato dalla FIA, l'ex pilota della Mercedes dovrà scontare 15 posizioni in griglia di partenza. Qualora invece dovesse smarcarne delle altre, scatterà dal fondo.

Bottas, a metà della stagione, ha dovuto fare i conti con diverse penalità. In Austria è dovuto scattare dal fondo per aver sostituito una power unit intera, per poi smarcare un altro turbo e una MGU-H il giorno della gara.

I commissari rimuovono la vettura di Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, dal circuito Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In Belgio, invece, ha smarcato un altro motore termico assieme al turbo e una MGU-H, prendendo 15 posizioni di penalità ma restando comunque davanti a chi aveva preso più posizioni di penalità per aver smarcato più componenti della power unit.

L'esemplare di V6 che Bottas smarcherà in questo fine settimana sarà il sesto della stagione. Per quanto riguarda Turbo e MGU-H, invece, saranno entrambi al settimo esemplare. Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo, ha recentemente sostenuto che i problemi di affidabilità sono costati diversi punti al team.

"Come sempre non si tratta mai di un problema solo. Credo che il motore Ferrari abbia fatto un passo avanti. Abbiamo fatto lo stesso lavoro anche dal punto di vista del telaio e credo che Valtteri e Zhou si stiano comportando bene. Nel complesso abbiamo fatto buoni passi avanti":

"Ora, in termini di risultati, abbiamo avuto anche qualche problema a causa dell'affidabilità Questo ci è costato una fortuna in termini di punti, mentre in alcuni eventi eravamo in ottima forma, come a Jeddah e Silverstone, non solo con Bottas, ma anche con Zhou. E' un vero peccato per noi e per il campionato, ma le cose stanno così e dobbiamo cercare di rimediare per la seconda parte della stagione".