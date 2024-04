F1 | Sauber: arriva una nuova C44 in stile Red Bull da Imola

La Sauber deve uscire dal buco nero. Dopo tre gare disputate della stagione 2024, il team di Hinwil si trova ancora a zero punti nel mondiale Costruttori e figura all’ultimo posto della classifica in coabitazione con Williams e Alpine.

La fase di transizione nel passaggio dalla pelle Alfa Romeo a quella Audi si sta rivelando più complessa del previsto. Con l’uscita di Finn Rausing, che controllava la sua quota azionaria della squadra attraverso la società Islero Investments AG, il marchio dei quattro anelli ha dovuto provvedere l’acquisizione dell’intero pacchetto della squadra elvetica, anticipando i piani che erano più graduali.

Era previsto che la stagione 2024 sarebbe stata di transizione, ma nessuno poteva pensare che l’avvio di campionato fosse così negativo. A rallentare le C44 non sono stati solo i gravi problemi al pit stop che hanno condizionato i risultati, ma anche la competitività della vettura verde e nera che non sta rispondendo ai requisiti che il team di Hinwil si aspettava.

Valtteri Bottas durante uno dei pit stop pieni di problemi con la Sauber C44 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou in Australia è dovuto scattare dalla pit lane perché la nuova ala anteriore aveva accusato un cedimento e il pilota cinese non aveva una scorta: i tecnici sono stati costretti a montare una configurazione d’ala diversa, scegliendo una soluzione più vecchia, per cui sono stati costretti a rompere il regime del parco chiuso pagando la penalità.

Dettaglio della nuova ala anteriore della Sauber C44: Zhou non aveva una scorta in Australia ed è partito dalla pit lane Foto di: Giorgio Piola

James Key, direttore tecnico Sauber, già dopo la prima gara ha deciso di dare il via alla nascita di una C44 in versione Step B, consapevole che sarà necessario una cura drastica per cercare di risalire la china di una stagione nata male.

L’inglese alla presentazione londinese della vettura ci aveva tenuto a sottolineare che non era tutta farina del suo sacco: la C44 era stata lanciata prima del suo arrivo in Svizzera dalla McLaren, per cui non deve sorprendere se ha deciso di avviare una drastica revisione del progetto.

L’obiettivo, se le tempistiche saranno rispettate, sarà di portare al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, in programma a Imola il 19 maggio una monoposto profondamente rivista in misura della disponibilità economica lasciata dal budget cap.

Stando alle indiscrezioni, si parla di un orientamento del progetto aerodinamico che andrà nella direzione della Red Bull per quello che sarà copiabile della RB20. È evidente che sarà una macchina che nascerà con tempi molto ristretti nel lavoro di galleria del vento, ma è altrettanto chiaro il tentativo di dare una significativa sterzata a una stagione che sarà arrivata a poco di un terzo del campionato.