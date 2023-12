F1 | Bottas: "Sono stato in uno stato di negazione per 5 anni con Lewis"

Dopo il ritiro shock del neo-campione del mondo di F1 Nico Rosberg, Valtteri Bottas ha lasciato la Williams per unirsi alla Mercedes nel 2017. Da quel momento, è rimasto al fianco di Lewis Hamilton fino al passaggio alla Sauber (allora Alfa Romeo) nel 2022.

Durante il periodo trascorso insieme, Hamilton ha vinto 50 Gran Premi e quattro titoli piloti, mentre Bottas ha ottenuto 10 vittorie. Per continuare a competere con il suo compagno di squadra, Bottas ammette di essere stato in uno stato di continua negazione.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, il finlandese ha dichiarato: "Devi essere in uno stato di negazione. Sono stato in fase di negazione per quasi cinque anni, perché ogni anno volevo tornare a cominciare la stagione per lottare per il titolo e quindi dovevo credere in me stesso".

Bottas ha aggiunto che è stato solo durante la sua ultima stagione alla Mercedes, nel 2021, - dopo la quale il team ha fatto spazio per promuovere George Russell dalla Williams - che è venuto a patti con la sconfitta nel testa a testa con Hamilton.

Ha proseguito: "È stato solo quando ho saputo che avrei lasciato la squadra che ho notato che ero un po' più a posto con certe cose. Mi è stato permesso di accettare alcune di queste cose. Di sicuro, nella tua carriera, passi attraverso questo tipo di cose...".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, celebrate on the podium

"Con Lewis, solo nell'ultimo anno ho potuto accettare che, a parità di macchina e per un periodo di un'intera stagione, ho fatto davvero fatica a batterlo e che probabilmente è migliore in certe aree. Come pilota, ammettere questo a se stessi è difficile".

Bottas ha ipotizzato che Sergio Perez potrebbe "vivere un'esperienza simile" contro il dominante compagno di squadra alla Red Bull e tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Quando a Bottas è stato chiesto se avesse bisogno che tutti alla Mercedes continuassero a dirgli che poteva battere Hamilton, ha risposto: "No, erano riunioni abbastanza aperte. Tutto si basa sui fatti e su ciò che possono vedere attraverso i dati di queste cose. Si poteva vedere la differenza media nelle qualifiche o nel ritmo di gara. Non è stato nascosto nulla".

"Non ho rimpianti perché era una situazione difficile per me, visto che avevo sempre un contratto annuale. Sapevo che se volevo lottare per il titolo, dovevo essere calmo in questa squadra. Se avessi iniziato a fare lo stronzo, avrei perso il mio lavoro molto facilmente. Potevano sempre prendere qualcun altro".