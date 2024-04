La MotoGP avrà un nuovo logo dalla prossima stagione

Lo ha confermato venerdì a Jerez Dan Rossomondo, il più alto dirigente dell'area commerciale della Dorna, società promotrice del Mondiale, in una conversazione con Motorsport.com nella quale ha spiegato i punti chiave di questa riformulazione del marchio a tutti i livelli.

La Dorna, che detiene i diritti per la gestione del Mondiale, ha iniziato a lavorare a questo rinnovamento fin dall'anno scorso, anche se solo in occasione dei test pre-stagionali in Qatar, all'inizio di febbraio, ha informato le squadre della classe regina delle proprie intenzioni.

La mossa è completamente estranea all'operazione di acquisizione da parte di Liberty Media, che prevede di acquisire l'86% delle azioni di Dorna entro la fine di quest'anno.

"Questo rinnovamento riguarda soprattutto chi siamo e come ci proiettiamo. La MotoGP è questo incredibile spettacolo che abbiamo visto quindici giorni fa ad Austin e vogliamo rappresentarci al mondo in questo modo. La grande fortuna che abbiamo è che le nostre gare sono incredibili. È questo che dobbiamo spiegare e mostrare", ha commentato Rossomondo, nel suo ufficio all'interno della tenda Dorna allestita nel paddock di Jerez.

Bandiere Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Si tratta di un'azione globale, che copre molte aree diverse. Dal modo in cui trattiamo i nostri fan, ai nostri partner, al rapporto con i nostri clienti. Vogliamo essere più coerenti nel nostro messaggio", ha aggiunto l'americano, che in un anno da responsabile commerciale del Mondiale ha attuato una serie di cambiamenti nella sua area di influenza.

L'intenzione è che il risultato di questa trasformazione finisca per combinare gli elementi che meglio definiscono il campionato: "Il nostro sport si basa sulla velocità, è innovativo, tecnologicamente avanzato, e i nostri piloti sono estremamente coraggiosi. Se riuscissimo a far sì che il nostro marchio rifletta tutto ciò, sarebbe perfetto".

Sebbene il dirigente minimizzi l'impatto del nuovo logo, lanciato nel 2000 e rielaborato nel 2007, è chiaro che per il grande pubblico sarà uno dei cambiamenti più rilevanti. "Ci sarà un nuovo logo, ma per me è la parte meno attraente. Ciò che è notevole è la strategia che c'è dietro. Il logo piacerà ad alcuni e non piacerà ad altri, lo sappiamo", ha commentato Rossomondo, che intende mostrare il risultato dell'intero processo a novembre.