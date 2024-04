F1 | Dal GP di Spagna debutta la telecamera posteriore ribassata

Nel corso dell’ultima settimana sono tante le notizie che hanno sorpreso il mondo della Formula 1, tra cui il possibile addio di Adrian Newey alla Red Bull, tanto da far passare in secondo piano la riunione della F1 Commission che si è tenuta giovedì.

Nel corso dell’incontro non sono state prese decisioni di impatto, ma si è discusso di molteplici temi, anche in chiave futura, rimandando ad esempio il discorso relativo all’ampliamento della zona punti al dodicesimo posto. Altro aspetto toccato è quello delle località dei test prestagionali per il 2025, anche se non si è ancora raggiunto un accordo definitivo.

Inoltre, la F1 Commission ha approvato l’utilizzo di una nuova telecamera posteriore, che farà il proprio debutto in via ufficiale durante il fine settimana del Gran Premio di Spagna. Non si tratta di una novità assoluta, dato che in realtà negli ultimi mesi la F1 aveva già condotto degli esperimenti, montandola ad esempio sulla Safety Car.

La classifica telecamera onboard posizionata sopra l'airbox Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Tuttavia, per le vetture di Formula 1 rappresenterà una nuova prospettiva. Fino ad ora sulle monoposto era montata una telecamera nella parte alta della vettura, sopra l’airbox, che avendo due visuali poteva riprendere sia la zona anteriore che il retrotreno della vettura. Tuttavia, la FOM è sempre alla ricerca di nuove soluzioni e come ha montato una telecamera lungo il muso delle macchine, dando una visuale ribassata, l’idea è di ripetere lo stesso esperimento, ma al posteriore.

La nuova telecamera, infatti, sarà inglobata nella crash structure montata al retrotreno, la quale serve per assorbire gli impatti al retrotreno: più nello specifico, per dare un riferimento, sarà posizionata vicino alla luce posteriore da attivare in caso di pioggia o durante la ricarica della batteria. Così, mentre in precedenza la visuale posteriore comprendeva il cofano motore e l'ala posteriore, la nuova angolazione offrirà una visione libera e ribassata della parte posteriore.

Parlando a Motorsport.com all'inizio di quest'anno, il direttore delle trasmissioni e dei media della F1, Dean Locke, ha dichiarato che la nuova angolazione dovrebbe essere in grado di rispecchiare alcuni degli spettacolari on-board che si possono vedere in altre categorie, come la Formula E, che ha fatto di queste visuali ribassate un punto di forza negli ultimi anni. Ciò permetterà di seguire da vicino eventuali duelli.

La nuova telecamera sarà inglobata nella crash structure posteriore Foto di: Giorgio Piola

"La nostra telecamera posteriore posizionata sopra l’airbox è buona, ma si trova al centro della vettura. Quindi, non è possibile ottenere quello che facciamo nella Porsche Supercup, dove mettiamo una telecamera nel fanale posteriore e abbiamo due auto che sono molto, molto vicine”.

Nonostante vari test svolti nella scorsa stagione, posizionare una telecamera in quel punto è stata un’impresa tutt’altro che semplice: "Il risultato è stato davvero fantastico e ci è piaciuto molto, ma è molto complicato. Sono quattro metri e su quel tipo di cavo si possono avere molte interferenze e cose del genere. Quindi, abbiamo lavorato per risolvere alcuni problemi".

Superati i problemi tecnici, l'ultimo ostacolo era quello di ottenere l'approvazione sia dei team, che chiaramente dovranno poi montarla sulle rispettive vetture, che della FIA, perché la telecamera si trova in un'area critica per la sicurezza. Dopo aver discusso con la Federazione, la F1 Commission ha dato il via libera, per cui ne è stato approvato l’uso a partire dal prossimo GP di Spagna.