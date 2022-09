F1 | Mercedes: Hamilton va in penalità con la power unit 4

Carica lettore audio

Era previsto, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: la Mercedes sostituisce la power unit sulla monoposto di Lewis Hamilton per cui il sette volte campione del mondo andrà in penalità nel GP d’Italia e sarà costretto a partire dal fondo della griglia.

La Stella non ha aspettato che la FIA emettesse il comunicato che di solito segue l’inizio delle prove libere per rendere noto il passaggio alla PU4. La ragione è molto semplice: il motore seriamente danneggiato nel primo giro del GP del Belgio non sembra recuperabile per il weekend italiano, per cui è meglio affrontare la trasferta nel “tempio della velocità” con un’unità fresca a zero chilometri.

La scelta, quindi, è stata dettata da necessità (a Zandvoort Lewis aveva usato il motore 2) e dall’opportunità di effettuare una rimonta su una pista come quella di Monza dove è possibile superare.

Non solo, la tappa tricolore è anche un appuntamento che, almeno sulla carta, non dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della W13, visto che si tratta di una macchina che genera molto drag, non consentendo velocità massime pari ai concorrenti, sebbene la power unit sia considerata competitiva.

Gli aerodinamici di Brackley hanno deliberato per lo Stradale un’ala posteriore molto scarica: non c’è solo un profilo principale piatto, ma è molto scarico anche il flap mobile nel tentativo di ridurre sui lunghi rettilinei la resistenza all’avanzamento.