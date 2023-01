F1 | Ferrari: confermati Giovinazzi e Shwartzman come riserve

Carica lettore audio

Come anticipato da Motorsport.com la scorsa settimana, Ferrari ha annunciato i propri piloti di riserva per il mondiale 2023 di Formula 1, confermando Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman anche per la nuova stagione.

Compatibilmente con i loro impegni in altre categorie, i due si alterneranno in pista seguendo la Scuderia ad ogni gara per subentrare in caso di necessità, sia nelle tappe del Vecchio Continente che in quelle extra-europee. Il pilota italiano, infatti, prenderà parte alla prossima stagione del Campionato Endurance a bordo della Hypercar Ferrari 499P, il nuovo gioiello di Maranello con cui il team tenterà di riportare in Italia il trofeo della classe regina della 24 Ore di Le Mans.

Shwartzman esordirà invece nel GT World Challenge Europe con la nuova 296 GT3 prendendo parte all'Endurance Cup assieme a Rovera e Nielsen per il team AF Corse, un'opportunità per non perdere il contatto con la pista.

Per coadiuvare il lavoro al simulatore, uno strumento fondamentale non solo per la preparazione di ogni gara, ma anche per lo sviluppo della vettura, faranno parte della squadra dei collaudatori anche Antonio Fuoco e Davide Rigon, che da anni forniscono il loro cruciale supporto in quel ruolo.

Così come Giovinazzi e Shwartzman, Fuoco e Rigon gareggieranno in altre categorie nel corso dell'anno per mantenersi allenati: il primo sarà impegnato nel campionato WEC con l'altra Ferrari 499P, quella dell'equipaggio #50, mentre il secondo oltre che alla serie GT SRO parteciperà alle quattro prove della Endurance Cup del campionato IMSA.