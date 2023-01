F1 | De Vries citato in giudizio per un prestito di 250 mila euro

Carica lettore audio

Quest'anno De Vries farà il suo debutto a tempo pieno in F1 con l'AlphaTauri dopo essere stato ingaggiato come sostituto di Pierre Gasly, con quest'ultimo partito in direzione Alpine.

A 27 anni, de Vries sarà uno dei piloti esordienti più anziani nella storia recente della categoria, ma ha ottenuto il posto dopo aver impressionato quando l'anno passato finì nono per la Williams a Monza, in una sostituzione dell'ultimo minuto al posto di Alex Albon, rimasto a casa per un problema di salute.

Ma de Vries è ora citato in giudizio presso i tribunali olandesi da Jeroen Schothorst, il quale sostiene che il pilota dell'AlphaTauri abbia nascosto informazioni e violato accordi relativi a un contratto di prestito stilato nel 2018.

Secondo il quotidiano olandese FD, de Vries avrebbe chiesto un prestito di 250.000 euro alla società di investimento di Schothorst, chiamata Investrand, per assicurarsi un posto in Formula 2 con Prema per la stagione 2018.

L'accordo prevedeva il pagamento di un interesse del 3% all'anno e una parte dei futuri introiti derivanti dalle attività in F1. Inoltre, l'accordo prevedeva che il prestito sarebbe stato cancellato se de Vries non fosse riuscito a diventare un pilota di Formula 1 entro la stagione 2022.

De Vries ha pagato 190 mila euro di interessi a Schothorst, ma poiché non aveva un contratto di F1 per il 2022, pensava che il prestito sarebbe stato cancellato come previsto dall'accordo. Questa settimana, però, Schothorst ha dichiarato in tribunale che de Vries non ha fornito le informazioni richieste sui suoi guadagni e sui contratti stipulati durante il periodo del prestito, e ora richiede tali dettagli, compresi quelli relativi al suo contratto con AlphaTauri in F1.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dal punto di vista di Schothorst, sarebbe contestabile anche la definizione del ruolo di collaudatore e riserva in F1 del pilota olandese nella passata stagione, che lo ha visto lavorare formalmente per la Mercedes e al tempo stesso rendersi disponibile per i team clienti quando necessario.

"Permettetemi di dire, innanzitutto, che ritengo fantastico che Nyck sia diventato un pilota di Formula 1 di successo e che ci saranno due piloti olandesi al via del Gran Premio d'Olanda in agosto", ha dichiarato Schothorst in un'intervista rilasciata ai media olandesi.

"Abbiamo investito nella carriera di De Vries in un momento cruciale e quando nessun altro voleva più farlo. Ora abbiamo opinioni diverse sull'interpretazione dell'accordo che abbiamo stipulato all'epoca".

"Cose del genere accadono e di conseguenza, purtroppo, non possiamo evitare di portare la questione in tribunale. Avremmo davvero preferito che le cose andassero diversamente, ma ciò non toglie che, da appassionato di motorsport, auguro a Nyck ogni successo possibile per il prosieguo della sua carriera".

De Vries ha negato le accuse, sostenendo di aver fornito a Schothorst tutte le informazioni necessarie in merito al suo contratto.

Secondo De Telegraaf, l'avvocato di de Vries, Jeroen Bedaux, avrebbe affermato che il pilota di F1 ha proposto di rimborsare il prestito di 250 mila euro oltre ai 190 mila euro di interessi già pagati, ma questa proposta è stata rifiutata da Schothorst.

"Tutto dimostra che Investrand non riesce a digerire il fatto che De Vries sia diventato un pilota di Formula 1 nel 2023 e non nell'ultimo anno dell'accordo", ha dichiarato Bedaux in tribunale martedì.

Bedaux ha anche affermato che un altro fattore coinvolto nella vicenda è che de Vries abbia gentilmente rifiutato l'offerta di Schothorst di diventare il suo manager. La sentenza del tribunale di Amsterdam è attesa per l'inizio di febbraio.