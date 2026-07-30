WEC | La Ferrari termina i test a Monza: "Vogliamo finalizzare al più presto le novità per la 499P"

La Ferrari ha portato a termine i due giorni di test con la 499P dotata di novità in quel di Monza, dove nelle giornate di martedì 28 e giovedì 30 luglio ha iniziato a raccogliere le prime informazioni riguardo alle evoluzioni che introdurrà per la stagione 2027 del FIA World Endurance Championship.

Sotto il caldo sole dell'Autodromo brianzolo, dove il team di Maranello ha portato anche un esemplare della LMH attuale per avere più dati comparativi e prepararsi alla 6h che si terrà il prossimo 8 novembre, nella prima giornata al volante si sono alternati Antonio Fuoco e Miguel Molina in rappresentanza dell'equipaggio #50, affiancati da Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi della #51.

Giovedì sui 5,793km della pista su cui si andrà a concludere la stagione 2026, hanno proseguito le operazioni Pier Guidi, Giovinazzi e Molina.

Miguel Molina, Test Ferrari 499P EVO a Monza Foto di: Ferrari

Con la LMH dotata di aggiornamenti, i lavori sono proseguiti come sempre nell'ottica di valutare le diverse soluzioni tecniche e aerodinamiche in quello che è un inizio di un percorso progressivo dove si vogliono verificare in pista le varie opzioni progettuali e differenti configurazioni, prima di giungere all’omologazione finale prevista nei prossimi mesi.

“I test a Monza si sono conclusi positivamente, permettendoci di svolgere il programma che avevamo previsto", ha commentato il Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, Antonello Coletta.

"Le due giornate sono state preziose per iniziare a verificare la funzionalità di tutte le novità che stiamo testando e per iniziare a capire le strade migliori da intraprendere, con l’obiettivo di finalizzare al più presto le soluzioni per la prossima stagione”.