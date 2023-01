F1 | Ferrari: Giovinazzi resta pilota di riserva con Shwartzman

Carica lettore audio

L’annuncio della line-up del programma Hypercar ha ufficializzato la presenza di Antonio Giovinazzi alla guida di una delle due 499P LMH, un annuncio atteso, che però non interromperà i suoi rapporti con il programma Formula 1 del Cavallino.

Giovinazzi manterrà il ruolo di ‘riserva’ anche per la stagione 2023, e sarà in pista nei weekend di gara in cui il calendario del mondiale di Formula 1 non sarà concomitante con quello WEC (cinque delle sette tappe del mondiale Endurance).

Nei fine settimana in cui Giovinazzi sarà impegnato al volante della 499P il ruolo di pilota di riserva passerà a Robert Shwartzman, impegnato nel 2022 a tempo pieno nel lavoro al simulatore di Maranello ed in pista nelle due sessioni FP1 disputate ad Austin ed Abu Dhabi al volante della F1-75.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Shwartzman resterà così legato alla Scuderia anche per la stagione che si appresta ad iniziare, dopo aver assaggiato recentemente la Indycar in un test tenutosi a Sebring con una monoposto del team Ganassi.

Non è escluso che il ventitreenne israeliano possa abbinare all’impegno da pilota di riserva in Formula 1 anche un programma in pista, ma al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.