GTWC | Ferrari mette Shwartzman sulla 296 per l'Endurance

La Ferrari ha ufficializzato quali saranno gli impegni dei piloti ufficiali Competizioni GT per la stagione 2023.

Gli equipaggi delle 499P Hypercar che debutteranno nel FIA World Endurance Championship erano già stati annunciati la settimana scorsa, con Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi a condividere il volante della #51, mentre sulla #50 vedremo all'opera Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen.

Sarà invece l'ultimo anno per le 488 GTE Evo nella serie, schierate in Classe LMGTE AM. Lunedì è arrivata la notizia che Lilou Wadoux sarà la prima donna a portare i colori di Maranello, destinata al volante della Ferrari #83 iscritta dal team Richard Mille-AF Corse.

Al suo fianco vedremo il già noto Luís Pérez Companc, che appariva nell'elenco iscritti del FIA WEC diramato l'11 gennaio, ed Alessio Rovera, che ritrova il sedile dell'auto con cui si laureò Campione del Mondo in questa categoria nel 2021.

La AF Corse si occuperà anche della 488 #54 per il solito duo formato da Thomas Flohr e Francesco Castellacci, ai quali quest'anno si aggiunge Davide Rigon.

La #57 della Kessel Racing in livrea CarGuy Racing vedrà all'opera Daniel Serra con Takeshi Kimura e Scott Huffaker.

Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari

La stagione 2023 partirà però con l'esordio della nuovissima Ferrari 296 GT3, attesa a Daytona per la 24h che apre l'IMSA SportsCar Championship, nella quale sappiamo già correranno Rigon/Serra/Pier Guidi/Calado in GTD PRO con Risi Competizione.

Il veneto e il brasiliano proseguiranno l'avventura assieme per difendere il titolo in Endurance Cup, dando l'assalto anche alle gare di Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans.

Ma oltre alla 296, nel programma GT l'altra grande novità è Robert Shwartzman, che prosegue il legame con Maranello, per il quale è terzo pilota di F1.

Il giovane russo, con licenza israeliana, esordirà nel GT World Challenge Europe prendendo parte all'Endurance Cup con la Rossa di Classe PRO della AF Corse in formazione assieme a Rovera e Nielsen per il team AF Corse. La seconda vettura è per Rigon/Serra/Fuoco.

Una terza macchina è iscritta alla Classe PRO-AM per i Campioni Endurance in carica, Andrea Bertolini e Louis Machiels, che avranno come compagno la novità Jeff Machiels.

Infine c'è pure l'impegno in ELMS e ALMS. In Europa tocca a Nielsen coadiuvare Johnny e Conrad Laursen, mentre nelle concomitanze con il FIA WEC il danese verrà sostituito da Mikkel Mac.

I tre sopracitati correranno anche nel campionato asiatico, dove andrà Molina con Stefano Costantini e Simon Mann, sempre a difendere i colori di AF Corse.