F1 | Williams: completato il fire-up della nuova FW45

In attesa di vederne la livrea in un evento programmato per il prossimo 6 febbraio, la Williams ha concesso un’anteprima mostrando ai tifosi il fire-up della FW45, la monoposto che cui disputerà il Mondiale 2023 di Formula 1.

Si tratta di un momento importante nel programma di assemblaggio di una vettura, il culmine di mesi di lavoro dietro le quinte per la sua progettazione, in cui i tecnici controllano che tutti i sistemi rispondano come previsto e che non vi siano problemi di sorta all’impianto elettrico e a quello idraulico.

Nella presentazione prevista per le ore 15:00 italiane il 6 febbraio e visibile attraverso il sito web ufficiale della squadra, la Williams farà vedere solamente i nuovi colori della FW45, mentre per vederne le forme probabilmente bisognerà attendere lo shakedown come nella passata stagione o, in alternativa, l’unica sessione di test ufficiali in Bahrain.

Nel corso delle ultime settimane, la squadra di Grove è andata incontro a un processo di rivoluzione interna che ha portato all’arrivo di James Wowles dalla Mercedes in qualità di nuovo Team Principal, il quale ha preso il posto di Jost Capito alla guida del team.

Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci saranno il confermato Alex Albon, al suo secondo anno da pilota per la scuderia inglese, oltre all’esordiente Logan Sargeant, talento statunitense proveniente proprio dall’Accademia Williams che sostituirà Nicholas Latifi.