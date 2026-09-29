F1 | Norris: un problema al sistema di iniezione ha pesato sul weekend, ma non è scattata la scintilla

Non è stato un weekend facile per Lando Norris, forse uno dei più complessi della stagione in termini di fiducia nella vettura su un tracciato dove questo tema fa davvero la differenza, ma le difficoltà vissute a Baku hanno anche una ragione, di cui alcune tecniche. Certamente pesa il gap sui rettilinei accumulato dalla McLaren, atteso qui, ma già in qualifica ha pesato anche un problema di iniezione.

In certi momenti, infatti, il team aveva registrato delle incongruenze nel comportamento del sistema di iniezione, ma si trattava di un problema specifico, non costante. In sostanza, ciò significa che la Power Unit non soffrisse di un problema generalizzato al punto che in ogni momento garantisse minor potenza rispetto al compagno di squadra, ma solo in alcuni contesti specifici.

Dopo la qualifica, Lando aveva comunque evidenziato una certa differenza di prestazione tra le vetture in termini di velocità di punta. Il problema si è poi ripresentato in gara, seppur in modo meno impattante rispetto al giorno precedente, ma è chiaro che in un contesto in cui tutti erano vicini, non ha aiutato un pilota che si trovava già in difficoltà con le gomme medie.

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

L’aspetto curioso è che quel problema in qualche modo si presentato a tratti anche sulla monoposto di Oscar Piastri, come confermato da Andrea Stella, segnale come possa essere un tema non specifico a un relativo pezzo su una singola vettura, ma a qualcosa di più strutturale e che va compreso in vista dei prossimi Gran Premi.

“Su Lando e il fatto che sia progressivamente arretrato, ci sono diversi motivi. Durante la corsa abbiamo visto a tratti lo stesso problema già osservato in qualifica, anche se in modo meno sistematico. È stato intermittente legato al sistema di iniezione del carburante, qualcosa che si è visto anche sulla vettura di Oscar occasionalmente. È un aspetto da affrontare con alta priorità”, ha spiegato Stella.

C’è però anche un altro tema. Come Red Bull, anche la McLaren ha scelto di differenziare le scelte con entrambi i suoi piloti: mentre Piastri è scattato con la soft, che si è rivelata la mescola decisamente più efficace, tanto da reggere la lunga distanza meglio delle mescole più dure, al contrario Lando è scattato con la media, che alla fine ha patito anche con Max Verstappen una fase finale più complessa.

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Durante il primo stint, infatti, più che perdere terreno sui rettilinei, Lando ha faticato a trovare il feeling nei tratti guidati, soprattutto nelle chicane e nella zona del castello, segnale di una difficoltà nel gestire i cambi di direzione piuttosto rapidi, gli stessi dove ha faticato anche Max Verstappen quando è entrato nella fase più complessa del ciclo vitale della media.

“Lando è stato superato da Verstappen, che aveva una vettura più veloce. Lando ha faticato un po’ con le gomme medie. Cito Verstappen perché anche lui era su medie, ma era più rapido. Va dato merito a Oscar, che è riuscito a tenerlo dietro. Con Lando abbiamo avuto qualche difficoltà con il deployment della Power Unit”.

“Ci sono state anche alcune inconsistenze nella guida: quando Hamilton lo ha passato, Lando ha bloccato le gomme e ha commesso qualche errore che ha permesso alle vetture dietro di avvicinarsi. E quando gli avversari si avvicinano, allora diventa difficile difendersi, il che ci riporta al tema della velocità di punta”, ha aggiunto Stella riferendosi al lungo commesso da Norris in curva 1 pochi giri prima dell’ingresso della Safety Car.

Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

In effetti, se si osservano i dati, in realtà nel primo stint sia Piastri che Norris avevano velocità di punta inferiori anche a quelle della Ferrari: non è solo una questione di come gestire il deployment, ma anche di pacchetto complessivo. È sì vero che con Piastri vi era la necessità di guadagnare nel secondo settore per difendersi, ma anche con Lando si è presentato un deficit consistente che ha poi portato al sorpasso di Hamilton.

Sfortunatamente, l’incidente provocato da Franco Colapinto gli ha tolto l’opportunità di completare la seconda parte di gara con quella che era la mescola migliore, con la possibilità magari di lottare con almeno una delle due Ferrari, che hanno faticato per tutto il weekend ad accendere le gomme.

In una stagione dove si sta mostrando estremamente solido, un weekend in ombra, dove tra l’altro ha perso anche qualche giro in FP1, può accadere, ma per Stella il punto è più ampio: “Direi che per Lando questo è stato uno dei GP xxpiù difficili dell’intera stagione 2026. È qualcosa da cui dobbiamo trarre insegnamento, guardando a ciò che può essere migliorato. Ma direi che la maggior parte delle opportunità riguarda il lato squadra e il lato vettura, perché dobbiamo essere in grado di offrire ai nostri piloti una macchina più solida e più coerente in termini di prevedibilità”.