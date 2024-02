F1 | Ferrari: la scheda tecnica della SF-24 di Leclerc e Sainz

La Ferrari ha mostrato ufficialmente la SF-24, monoposto che prenderà parte alla stagione 2024 del Mondiale di Formula 1.

Una presentazione avvenuta via internet, tenendo un profilo molto basso rispetto ad altri eventi visti in passato, come quello dell'anno scorso in cui fu fatta girare direttamente la monoposto a Fiorano, per la gioia dei tifosi e addetti ai lavori.

Per l'ennesima volta il Cavallino Rampante prova a rialzare la testa e lottare per i titoli con i confermati Charles Leclerc e Carlos Sainz , diretti dal Team Principal Frédéric Vasseur, alla seconda stagione a Maranello.

Per scoprire tutti i segreti della vettura creata da Enrico Cardile (Responsabile del Telaio), Enrico Gualtieri (Responsabile Power Unit) e gli uomini in Rosso vi rimandiamo al video di analisi dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, mentre qui sotto potete trovare tutte le informazioni della scheda tecnica.

FERRARI SF-24 - SCHEDA TECNICA

Telaio: in materiale composito a nido d'ape in fibra di carbonio con protezione halo per l'abitacolo. Carrozzeria e sedile: in fibra di carbonio

Cambio: longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore: a controllo idraulico

Freni: a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori.

Sospensioni: anteriori a puntone (schema push-rod), posteriori a tirante (pull-rod).

Peso: complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg

Ruote: anteriori e posteriori da 18"

Power unit

Nome: 066/12

Cilindrata: 1600 cc

Giri: max 15.000

Sovralimentazione: Turbo singolo

Portata benzina: 100 kg/hr max

Configurazione: V6 90°

Cilidri: 6

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro

Iniezione: Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione: Sistema ibrido di recupero dell'energia con motogeneratori elettrici

Pacco batteria: Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria: 4 MJ

Potenza MGU-K: 120 kW

Giri max MGU-K: 50.000

Giri max MGU-H: 125.000