F1 | Ferrari: ecco la prima foto della SF-24 di Leclerc e Sainz

Il mezzogiorno di fuoco è arrivato. A Maranello sono caduti i veli da una delle monoposto più attese della Formula 1, la SF-24, monoposto che dovrà permettere alla Ferrari di tornare in lotta per vincere più gare e, perché no, anche rimanere in lotta per i titoli iridati 2024 il più a lungo possibile.

Nessuna presentazione fisica quest'anno. Lo show - stupendo - della passata stagione è rimasto appena un ricordo. Un video registrato durato pochi secondi è stato sufficiente per dare il via alla cerimonia con i veli caduti dalla SF-24. Un freddo battito di ciglia per un team che si era riavvicinato sapientemente ai tifosi lo scorso anno.

La nuova Rossa continua nella tradizione inaugurata qualche anno fa con una vernice opaca, ma la vera novità è rappresentata dalle sottili strisce bianche e gialle che rifiniscono la livrea e la rendono piuttosto differente da quella utilizzata lo scorso anno.

I numeri danno già l'idea del cambiamento: sono bianchi e bordati di giallo. Gli stessi copricerchi, ora rossi e non più solo neri, riprendono il motivo del resto della carrozzeria con strisce bianche e gialle.

Sulla carrozzeria le due strisce tornano protagoniste a partire dalla zona antecedente l'abitacolo. Queste, orizzontali, si propagano per le pance sino ad arrivare alla zona coca-cola.

Il rosso opaco resta sulle superfici orizzontali della monoposto sulla parte anteriore, ma trova più campo su quelle verticali rispetto alla passata stagione, basti guardare la zona d'attacco delle sospensioni. La linea gialla, invece, compare a metà vettura e separa il rosso dal nero carbonio fino alla zona coca-cola.

Sull'ala posteriore, invece, rimane in bianco il nome Ferrari sul profilo del DRS, mentre quello principale è rosso e separato dal nero carbonio del profili verticali da due linee, una gialla e una bianca.

Ferrari SF-24 1 - 7 Foto di: Ferrari Ferrari SF-24 2 - 7 Foto di: Ferrari Ferrari SF-24 3 - 7 Foto di: Divulgacao Ferrari SF-24 4 - 7 Foto di: Divulgacao Ferrari SF-24 5 - 7 Foto di: Divulgacao Ferrari SF-24 6 - 7 Foto di: Divulgacao Ferrari SF-24 7 - 7 Foto di: Ferrari

La SF-24 può essere considerata la prima, vera monoposto della gestione di Frédéric Vasseur. Il team principal francese arrivato a Maranello alla fine del 2022 per sostituire Mattia Binotto. Una vettura che, considerando il breve periodo che ci separa dal nuovo regolamento 2026, sarà probabilmente anche la base della monoposto 2025.

A livello meccanico, la SF-24 presenta lo schema push-rod alle sospensioni anteriori, ma pull-rod a quelle posteriori. Si tratta dell'unica monoposto in griglia ad adottare il sistema pull-rod al posteriore assieme alla Haas VF-24 che ha già esordito in pista nel filming day fatto a Silverstone domenica scorsa con Nico Hulkenberg al volante.

Il muso della SF-24 differisce dalla maggior parte di quelli visti sulle monoposto presentate sino a ora. Così come quello dell'Aston Martin, è attaccato sul secondo profilo dell'ala anteriore che, per altro, è anche colorato di rosso riprendendo il motivo adottato sul profilo principale dell'ala anteriore.

La bocca delle pance presenta la vasca che porta l'aria al loro interno. Le pance stesse continuano oa presentare la vasca - seppur rimpicciolita - e scendono prima delle sospensioni posteriori pull-rod. Ci sono i bazooka sul cofano motore che spingono l'aria verso la beam wing. L'halo non è più nero, ma rosso.

Anche per la Ferrari uno dei punti fissi della stagione che scatterà ufficialmente con i tre giorni di test invernali previsti a Sakhir, in Bahrain, sono i piloti. Per l'ultima volta il Cavallino Rampante schiererà assieme Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il monegasco ha recentemente prolungato il suo accordo con la Ferrari firmando un altro contratto pluriennale, mentre Sainz è alla stagione dei saluti. Il madrileno è il designato a fare posto al clamoroso arrivo di Lewis Hamilton, annunciato a sorpresa pochi giorni fa come pilota della Rossa a partire dal 2025.