F1 | La Ferrari SF-24 è già in pista a Fiorano con Sainz

Poco prima delle 13, sotto un cielo privo di nuvole e una pista baciata completamente dal sole, la Ferrari ha fatto esordire in pista la sua nuova arma per il Mondiale 2024 di Formula 1, la SF-24 presentata a mezzogiorno di oggi con un video registrato in attesa di mandarla in pista per i primi chilometri.

Oggi la Ferrari ha in programma lo Shakedown, ossia sfruttare i 15 chilometri concessi dal regolamento per verificare che tutti i sistemi della monoposto siano funzionanti. Acceso il motore della SF-24 e aperto il garage di Fiorano, Carlos Sainz è stato il pilota incaricato di far fare alla nuova Rossa il primo giro di pista.

Sainz è entrato in pista con le gomme Pirelli Demo, come previsto dal regolamento. Si tratta di gomme da asciutto proprio per via della bella giornata che sta baciando Fiorano e, più in generale, l'Emilia Romagna.

Tanta gente accorsa alle reti del tracciato di proprietà della Ferrari per seguire il debutto della nuova Rossa, che non ha certo fatto attendere troppo gli appassionati entrando in pista poco meno di un'ora dopo il video ufficiale che ha sancito la presentazione della SF-24.

Considerando i 3 chilometri di lunghezza del tracciato modenese, la Ferrari ha a disposizione oggi 5 giri complessivi per provare la macchina. Nella giornata di domani, invece, la nuova rossa potrà usufruire dei 200 chilometri previsti per il primo dei due filming day a disposizione di ogni squadra per la stagione 2024.

Verso le 14:00, poi, è stato il turno di Charles Leclerc. Il monegasco ha ricevuto il testimone da Sainz ed è toccato a lui esordire sulla SF-24 in una pista in perfette condizioni per via del meteo. Charles completa così la breve giornata in pista della nuova Rossa in attesa del filming day di domani.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari