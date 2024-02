F1 | Red Bull: rubate le prime immagini della RB20

Spunta a sorpresa la Red Bull. Questa mattina il team campione del mondo ha fatto esordire la sua nuova monoposto, la RB20, sul tracciato britannico di Silverstone, il giorno successivo esordio l'Aston Martin AMR24 con Lance Stroll prima e Fernando Alonso poi.

La RB20 è uscita dal box numero 6 per la prima volta con Max Verstappen al volante. La carrozzeria era dotata di numero 1 sia sul musetto che sul cofano motore, quindi è stato il 3 volte campione del mondo a provarla per la prima volta su un tracciato.

Red Bull ha sfruttato i primi 200 chilometri messi a disposizione per il filming day. Verstappen è entrato in pista preceduto dalla vettura disposta per le riprese. La RB20 era dotata di gomme demo Pirelli, come previsto dal regolamento.

Nelle prime immagini, filmati amatoriali che riprendono la RB20 che esce dai box, è possibile notare già due novità importanti della monoposto che dovrà difendere i due titoli iridati conquistati con largo anticipo quest'anno.

Stiamo parlando del muso, che ora si aggancia all'ala anteriore nel primo profilo, mentre lo scorso anno si attaccava al secondo profilo. Dunque il muso sarebbe sensibilmente più lungo rispetto allo scorso anno, in attesa che venga messa in pista la versione definitiva ai test di Sakhir. Nella foto pubblicata, per via di un'immagine non nitida, non appare la parte del muso nera che s'aggancia proprio al primo profilo.

Un'altra differenza abbastanza marcata è da ricercare nei bazooka, che sulla RB20 partono dall'attacco dell'ala e sono più alti rispetto allo scorso anno. Adrian Newey, nel corso dell'inverno, aveva parlato di una RB20 evoluzione della RB19 e, probabilmente bluffando, di preoccupazioni riguardo i miglioramenti degli avversari.

Il geniale ingegnere di Stratfod-upon-Avon aveva anche aggiunto di avere dubbi sul fatto di essere stato troppo conservativo nella progettazione della RB20. Le prime immagini, però, indicano già differenze visibili che non lasciano pensare a una monoposto necessariamente conservativa. Per avere un'impressione più precisa della monoposto dovremo aspettare il 15, ossia ancora due giorni. Sempre che Red Bull abbia intenzione di mostrare la macchina reale...