F1 | FIA: Jan Monchaux sarà il nuovo direttore tecnico

L'ingegnere francese assumerà di fatto il ruolo che Tim Goss aveva ricoperto alla FIA fino al termine dello scorso anno, prima di lasciare l'organo di governo in direzione Racing Bulls.

Monchaux risponderà direttamente a Nikolas Tombazis, direttore di lunga data della FIA per il settore monoposto, dato che è entrato a far parte della Federazione nel 2018. L'ingegnere francese avrà responsabilità simili a quelle di Goss e svolgerà un ruolo chiave nella formulazione delle nuove regole per il 2026, che verranno messe a punto nel corso di quest'anno.

Monchaux vanta una lunga carriera in F1, avendo iniziato con la Toyota nel 2002, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'aerodinamica fino a quando il costruttore giapponese ha lasciato la massima serie alla fine del 2009.

Nella stagione successiva è passato alla Ferrari, sempre nel reparto aerodinamico, dove è rimasto fino alla fine del 2012. Dopo un periodo di lontananza dalla F1, in cui ha lavorato presso l'Audi dal 2013, Monchaux è tornato ai Gran Premi nel 2018, quando si è unito alla Sauber come nuovo responsabile dell'aerodinamica. Dopo la partenza di Simone Resta nel 2019, il quale nel frattempo era tornato in Ferrari, Monchaux era stato promosso nel ruolo di direttore tecnico, quantomeno prima di lasciare la squadra durante la scorsa stagione in seguito all'arrivo di James Key.

Jan Monchaux, Technical Director, Alfa Romeo, in the team principals' Press Conference Photo by: FIA Pool

La nomina di Monchaux avviene in un contesto in cui la FIA ha perso diverse figure di alto livello durante gli ultimi mesi, tra cui proprio Goss, il direttore sportivo Steve Nielsen e due figure chiave nel dipartimento legale della Federazione.

Nikolas Tombazis, Direttore della FIA per le monoposto, ha dichiarato: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Jan alla FIA per ricoprire un ruolo importante nel dipartimento tecnico e nella definizione dei futuri regolamenti di questo sport. L'arrivo di Jan rafforzerà la nostra vasta esperienza tecnica".

Monchaux ha dichiarato: "Sono molto felice di entrare a far parte della FIA come Direttore Tecnico e non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide che questo ruolo comporta. Ho lavorato per molti anni sul versante dei concorrenti, ma ora l'opportunità di contribuire a plasmare il futuro dello sport con la FIA è una prospettiva che apprezzo molto".

All'inizio dell'anno, la FIA ha annunciato che Nielsen sarebbe stato sostituito da Tim Malyon, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di direttore della sicurezza. La FIA ha dichiarato che Malyon "supervisionerà tutte le questioni sportive, compresa la direzione di gara e il Centro Operativo Remoto di Ginevra", mentre Niels Wittich rimarrà nel suo ruolo di direttore di gara.

La scossa all'interno dell'organo di governo ha suscitato una certa preoccupazione da parte dei vertici dei team di F1, con il Team Principal della Mercedes Toto Wolff che sperava che la FIA potesse trovare una maggiore stabilità in futuro.

"È preoccupante vedere così tante persone valide che se ne vanno. Perdere Steve Nielsen è un duro colpo. Non potrei pensare a un direttore sportivo più preparato e corretto", ha raccontato Wolff.



"Come leader, è importante la cultura e l'ambiente che si crea per far prosperare le persone. Quando persone così competenti lasciano un'organizzazione c'è un vuoto. Questo è chiaro. E bisogna chiedersi perché all'improvviso così tante persone hanno deciso di smettere di lavorare.

"Ciò di cui [la FIA] ha bisogno è la stabilità. La FIA è uno dei tre attori principali di questo sport [insieme alla FOM e ai team]".