F1 | Briatore incontra Wolff: spinge Alonso alla Mercedes?

Un caffè, in una nota pasticceria monegasca. Ovviamente Flavio Briatore non ha mancato di documentare il suo incontro con Toto Wolff sui suoi canali social, prassi ormai abituale. Da quando la Mercedes si è ritrovata inaspettatamente con un sedile vacante in vista della stagione 2025, Wolff è stato obbligato a tornare sul mercato piloti per valutare tutte le opzioni disponibili.

Nel mazzo c’è anche Fernando Alonso, il cui contratto con Aston Martin scadrà proprio al termine di questa stagione. L’incontro tra Briatore (storico manager di ‘Nando’) e Wolff, arriva nel momento perfetto per valutare la possibilità di incastrare le rispettive esigenze.

Wolff oggi può permettersi di poter decidere con calma, un lusso che si può concedere anche lo stesso Alonso, visto che in Aston lo ritengono la prima scelta per il 2025. In Mercedes, però, la candidatura di Fernando ha pro e contro. Il primo ostacolo, ovviamente, è quello anagrafico. Sostituire Lewis Hamilton (39 anni) con il quarantaduenne Alonso soprattutto a Stoccarda non sembra la più affascinante delle strade, soprattutto nell’ottica di una ristrutturazione già in corso.

D’altra parte, però, se il desiderio è quello di avere un pilota con un buon palmares, alternative non ce ne sono. Fernando potrebbe essere una sorta di traghettatore, se accettasse di firmare una soluzione ‘1+1’ garantirebbe alla Mercedes la possibilità di aprire le porte a Kimi Antonelli quando sarà il momento giusto.

Difficilmente Alonso riuscirà ad ottenere un contratto biennale, sempre ammesso che la Mercedes decida realmente di puntare su di lui, se quello per Fernando è un aspetto fondamentale, la trattativa è destinata ad arenarsi.

Un effetto questa trattativa lo ha però già innescato, ed è lo stallo di tutte le altre. Soprattutto per Carlos Sainz e Alexander Albon è cruciale conosocere quale sarà il futuro di Alonso: se Fernando lascerà Aston Martin sarà un’ottima notizia per Sainz, viceversa Albon tornerebbe ad essere il primo nella lista di Toto Wolff. In cascata gli effetti arrivano anche su altre trattative, che vanno dal futuro di Ocon a quello di Sergio Perez, così come per tutti i piloti nel mirino di Audi, una delle potenziali scelte di Sainz.