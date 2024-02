F1 | Krack fissa gli obiettivi: "Crescere e rinnovare con Alonso"

Con i suoi due anni da team principal dell’Aston Martin (la carica fu ufficializzata il 14 gennaio 2022) Mike Krack al via della stagione 2024 potrebbe essere il secondo per anzianità di servizio nel suo ruolo. L’ingegnere lussemburghese si dice sorpreso dal valzer dei team principal che ha contraddistinto gli ultimi mesi, ma sostiene di non sentire alcuna pressione in più rispetto al solito.

Tutta l’attenzione è focalizzata sui primi passi della AMR24, ma la conferenza stampa che ha seguito la presentazione della nuova monoposto è stata indicativa di quale sarà il tormentone (almeno nella prima parte di stagione) a cui sarà chiamato a rispondere. Si parla, ovviamente, di Fernando Alonso, e di un rinnovo che sembrava scontato fino a poche settimane fa ma che alla luce degli ultimi clamorosi colpi di mercato potrebbe non esserlo. Come sempre, molto dipenderà dalla competitività della monoposto, ed il primo a saperlo è proprio Krack.

Come è stata la pausa invernale?

“Sta diventando sempre più breve. Abbiamo cercato di concentrarci su tutte le aree partendo dalla monoposto dello scorso anno. L’AMR23 ci ha permesso di avere una stagione fantastica, piena di aspetti positivi, ma non abbiamo lasciato nulla di intentato, cercando di esaminare ogni aspetto. Siamo partiti dalla monoposto, per poi analizzare tutti gli altri aspetti, le operazioni in pista, l'affidabilità e tutto il resto, l’obiettivo è fare un passo avanti in tutte le direzioni. È stato un periodo intenso, speriamo di aver fatto abbastanza e siamo sicuri che avremo una concorrenza molto forte”.

Aston Martin AMR24 Photo by: Aston Martin

La monoposto presentata pochi giorni fa dalla Racing Bull sembra mostrare molti punti in comune con la RB19 dello scorso anno. Credi sia importante l’aspetto della proprietà intellettuale dei singoli team?

“La F1 è un campionato costruttori e la FIA ha un regolamento chiaro, l'articolo 17 stabilisce chiaramente cosa è permesso fare sul fronte tecnico e cosa è vietato. È responsabilità della FIA assicurarsi che le monoposto siano tutte realizzate e progettate nel rispetto della proprietà intellettuale del costruttore, dobbiamo fidarci dell’operato della Federazione Internazionale. Non sta a noi speculare e lanciare accusare senza avere degli elementi in mano”.

Lo scorso anno hai espresso l’intenzione di prolungare il contratto di Fernando che scadrà alla fine di questa stagione. Credi che oggi sia un obiettivo più difficile considerando la disponibilità di un volante in Mercedes?

“Sì, il mercato è iniziato molto prima rispetto alle nostre previsioni. Sapevamo che sarebbe stato un anno con molte speculazioni, ma al di là di tutto abbiamo un ottimo rapporto con Fernando e adoriamo la sua presenza in squadra, è un membro molto importante del team con il quale c’è un rapporto molto aperto e di reciproca fiducia. Alla luce di tutto questo vorremmo continuare con Fernando nel 2025 e oltre”.

Quanto siete sicuri di poterlo avere ancora con voi il prossimo anno?

“Abbiamo due grandi piloti molto integrati nella squadra, e faremo tutto il possibile per trattenerli. Capisco la domanda, come ho detto il mercato è in pieno svolgimento, ma e siamo abbastanza fiduciosi di poter ottenere ciò che vogliamo, ovvero continuare con entrambi i piloti nel 2025”.

Come giudichi la stagione scorsa di Lance?

“Lance ha avuto un inizio di 2023 non facile a causa degli infortuni. Abbiamo ammirato e apprezzato il suo spirito combattivo mostrato in quel periodo tutt’altro che semplice. Avevamo una macchina abbastanza competitiva, e nonostante gli infortuni ha offerto delle ottime prestazioni. Siamo certi che nel momento in cui forniremo ai nostri piloti una monoposto competitiva arriveranno i risultati attesi”.

Il coinvolgimento di Drugovich nella squadra sarà più intenso rispetto alla scorsa stagione?

“Felipe è un campione F2 e oggi rappresenta un grande valore per la nostra squadra. Era qui la settimana scorsa al simulatore e ci ha sempre garantito un contributo molto prezioso. Oltre a ciò, sarà uno dei nostri piloti di riserva, soprattutto nella fase iniziale della stagione sarà presente in pista molti weekend di gara e ci assicurerà un contributo molto importante grazie al suo lavoro sul simulatore. Per la squadra è indubbiamente un valore aggiunto”.

Ci sono degli allarmi legati alla situazione in Medio Oriente? Si parla anche di un aumento dei prezzi legati alla logistica.

“Siamo in costante contatto con F1 e secondo i loro consulenti per la sicurezza al momento non ci sono reali preoccupazioni legate agli eventi in Bahrein e in Arabia Saudita. Dobbiamo fidarci di F1, ed è quello che stiamo facendo. Non sono a conoscenza di ulteriori problematiche in termini di logistica, il materiale è stato spedito all'inizio di dicembre e finora non sono stato informato di alcun problema”.

Ci sono stati molti cambiamenti nel ruolo di team principal, un numero di avvicendamenti che ha ricordato il calcio. C’è un po' di pressione in più? Al via del mondiale 2024 potresti essere il secondo nella classifica per anzianità di servizio nel tuo ruolo.

“Anch'io sono rimasto scioccato quando di recente ho letto le statistiche in merito all’anzianità nel ruolo! Ma è una cosa che non mi preoccupa, ma alla fine ciò che conta è quanto sarà competitiva la ARM24, e questo è l’aspetto su cui tutti siamo concentrati. Abbiamo una stagione molto lunga davanti a noi, durante la quale ci aspetta una grande evoluzione e tanto lavoro. Siamo felici di essere in pista martedì, tutto il resto, onestamente, è secondario”.