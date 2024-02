F1 | Crawford saluta Red Bull ed entra nell'accademia Aston Martin

La giornata di lunedì è piena di novità in casa Aston Martin. La squadra britannica non ha solo presentato la nuova monoposto per la stagione 2024, la quale ha già fatto il proprio debutto in pista a Silverstone, ma ha anche annunciato un nuovo inserimento nella sua line-up.

Jak Crawford, che fino allo scorso anno faceva parte dell'accademia Red Bull, a partire da questa stagione si unirà al programma Aston Martin dedicato ai giovani piloti. L'americano quest'anno disputerà la seconda stagione in Formula 2 insieme a DAMS dopo il 13° posto finale ottenuto nella sua campagna da esordiente nel 2023, in cui ha conquistato una vittoria in Austria. Jak ha poi ottenuto altri quattro podi, ma per il resto del campionato è andato raramente a punti, il che ha spinto Helmut Marko a non rinnovare l'impegno per un altro anno.

Il suo ingaggio rappresenta anche un'opportunità per l'Aston Martin di espandersi verso il mercato statunitense, mentre per il giovane pilota si tratta di una chance di avvicinarsi e avere il sostegno di un team della massima serie, che gli consentirà anche di guidare la AMR22.

Jak Crawford, Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing

"Sono orgoglioso di fare questo passo avanti nella mia carriera. L'Aston Martin Aramco Formula 1 Team è un luogo ideale per imparare e crescere, e il programma che mi aspetta è entusiasmante", ha spiegato Crawford, che prenderà parte anche ad alcune sessioni di test al simulatore assieme alla riserva Felipe Drugovich per aiutare il team con lo sviluppo della AMR24.

"Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutti, soprattutto al simulatore, dove potrò contribuire alle prestazioni del team nei weekend di gara. Sono entusiasta di avere la possibilità di guidare la vettura AMR22 nel corso dell'anno. È una grande motivazione per me lavorare sodo e sfruttare al meglio questa grande opportunità", ha aggiunto l'americano.

Riguardo all'ultimo arrivo, il Team Principal Mike Krack ha dichiarato: "Ha dimostrato un grande potenziale nel corso della sua carriera giovanile e non vediamo l'ora di supportare il suo apprendimento e il suo sviluppo mentre sale per la prima volta sulla AMR22".

"Nell'ambito della crescita del team vogliamo offrire ai giovani piloti di talento un valido programma di sviluppo e non ho dubbi che Jak fiorirà in questo ambiente. Siamo fortunati a disporre di strutture all'avanguardia e di personale di livello mondiale, che prepareranno Jak a correre ai massimi livelli".