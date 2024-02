F1 | Leclerc: "La SF-24 è un passo avanti rispetto al 2023"

Charles Leclerc è pronto per una nuova sfida. Dopo il difficile 2023 in cui non ha raccolto nemmeno una vittoria e, contemporaneamente, ha visto firmare l'unico successo non targato Red Bull al compagno di squadra, ha una voglia matta di tornare a lottare con i rivali e tornare a vincere, magari restando in lotta il più a lungo possibile anche per il titolo iridato.

A margine della presentazione della SF-24 avvenuta a mezzogiorno, il monegasco ha aperto la stagione dando la sua impressione sulla nuova monoposto sia dal punto di vista estetico che da quello comportamentale. Sino a oggi Charles ha provato la SF-24 solo al simulatore, dunque è proprio lì dove ha affermato di averla trovata molto interessante.

"La nuova auto ha un aspetto fantastico. Ovviamente è sempre un'emozione molto speciale vedere la nuova vettura per la prima volta, dopo tanti mesi di duro lavoro qui in fabbrica, di discussioni con gli ingegneri e di vedere finalmente il prodotto finale, la vettura definitiva, davanti ai miei occhi. I colori sono belli, c'è un po' più di giallo e, ovviamente, manteniamo il rosso, quindi sono molto contento".

"Al simulatore, le sensazioni sono buone. La macchina è sicuramente un passo avanti rispetto all'anno scorso, ci siamo concentrati sui principali punti deboli che avevamo l'anno scorso, come facciamo ogni anno. E per ora, la macchina al simulatore ha reagito molto bene. Ma c'è ovviamente un'altra parte importante in tutto questo: la correlazione con la vettura reale una volta che la metteremo in pista per la prima volta in Bahrain. Quindi, questo sarà un momento cruciale che ci dirà se abbiamo fatto un buon lavoro per questa stagione. Ma fino ad ora, per ora, tutto bene. E tutto ciò che abbiamo provato al simulatore è stato positivo".

Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

"Credo che l'aspetto principale su cui abbiamo dovuto lavorare sia la sensibilità al cambiamento delle condizioni. L'anno scorso avevamo un'auto di punta, che era molto forte quando c'erano tutte le condizioni perfette. Ma ogni volta che uno di questi fattori, che si tratti di temperatura, velocità del vento, forza o direzione, ha un impatto enorme sulla nostra vettura. Volevamo cambiare questo aspetto per rendere la vettura migliore e più facile da guidare, perché era molto difficile in condizioni di vento. E questo è un aspetto che mi piacerebbe vedere cambiato per quest'anno".

Il 2023 è stata per la Ferrari una stagione molto complessa, soprattutto nella prima parte. Il team ha poi reagito bene nella seconda parte, e Leclerc crede che la squadra riuscirà a non ripetere gli errori fatti la passata stagione.

"Credo che l'anno scorso sia stata una stagione molto difficile per la squadra. Tuttavia, abbiamo lavorato molto bene. Era molto chiara la direzione in cui dovevamo lavorare per ottenere risultati migliori quest'anno. E sono sicuro che la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Quindi, le poche difficoltà che abbiamo incontrato durante la 23, sono sicuro che non ci saranno più nella 24, e questo sarà un buon segno".

Fino al responso della pista sarà impossibile capire le vere potenzialità della SF-24 e se la Ferrari avrà modo di competere con i diretti rivali. Per questo Leclerc ha detto - come ormai capita di frequente agli sportivi di ogni livello e categoria - di badare solo al lavoro della sua squadra.

"È sempre impossibile prevedere se saremo più vicini ai nostri principali concorrenti o meno. La Formula 1 è ovviamente uno sport relativo, ma allo stesso tempo ci concentriamo su noi stessi. E da un anno all'altro, cerchiamo sempre di guardare a ciò che possiamo fare meglio come squadra, senza concentrarci troppo sugli altri. Non sappiamo a che punto siano gli altri in termini di sviluppo, quindi dovremo aspettare. Il vero primo giro prima di giudicare dove siamo esattamente".