F1 | Ecco perché Sainz è partito terzo al secondo start di Monaco

Dopo il violento incidente avvenuto al via del Gran Premio di Monaco, il direttore di gara Niels Wittich ha atteso molto prima di comunicare sui monitor di servizio le posizioni dei pilota alla ripartenza della corsa.

Inizialmente si è pensato la griglia sarebbe stata stilata rispettando l’ordine con cui le monoposto erano transitate al termine del primo settore, l’ultimo rilevamento prima dell’esposizione della bandiera rossa. Questo avrebbe costretto Carlos Sainz a riprendere la corsa dall’ultima posizione, avendo parcheggiato la sua monoposto all’esterno del Casinò.

Dopo aver forato la gomma anteriore destra Sainz aveva fermato la sua monoposto all’esterno della via di fuga, tornando poi lentamente ai box dopo l’interruzione della corsa. Lo stesso Carlos inizialmente sembrava rassegnato a dover riprendere la gara dalle retrovie, poi sui monitor è apparso l’ordine di ripartenza con la monoposto numero 55 in terza posizione. Il motivo è diventato chiaro dopo la gara.

Guanyu Zhou, Kick Sauber C44 Foto di: Erik Junius

Quando si è verificato il violento incidente sulla salita che porta a Massenet, le monoposto di Perez, Magnussen e Hulkenberg hanno occupato tutta la carreggiata bloccando di fatto la pista. Alle loro spalle c’era solo Zhou Guanyu, il quale dopo aver visto la carambola ha subito frenato e fermato la monoposto.

Il pilota cinese è stato l’unico tra quelli in corsa a non essere transitato sulla linea del primo settore, posta sulla discesa di Mirabeau, visto che quando è apparsa la bandiera rossa era bloccato dietro le monoposto danneggiate.

In questo caso il regolamento parla chiaro. Non essendo transitati tutti i piloti sulla linea che determina la conclusione del primo settore, la direzione gara non aveva a disposizione una classifica verificata prima della bandiera rossa, quindi si è ricorso all’ordine di partenza, che nel caso di Sainz, lo ha riposizionato in terza posizione.

Dopo essere riuscito a raggiungere lentamente il box e aver sostituito il set di gomme danneggiato, Carlos ha così potuto riprendere la gara dalla posizione conquistata in qualifica concludendo poi la sua corsa al terzo posto.