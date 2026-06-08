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MotoGP | Quartararo attacca: "L'asfalto del Balaton Park sembrava cosparso d'olio"

Fabio Quartararo ha criticato l'asfalto del Balaton Park, che ha causato problemi a diversi piloti durante la gara di domenica del GP d'Ungheria.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

La gara di domenica del Gran Premio d’Ungheria è stata chiaramente influenzata da quanto accaduto alla partenza. L’incidente causato da Jorge Martin ha infatti privato la griglia di partenza di molti dei grandi favoriti per questa domenica, a parte il vincitore Marc MarquezPedro Acosta, secondo, che si sono ritrovati con la strada libera.

Il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua moto e ha travolto il suo compagno di squadra e leader del Mondiale, Marco Bezzecchi. Ma questo ha avuto un effetto domino, in cui sono caduti anche un altro compagno dell'Aprilia, Raul Fernandez, e due piloti Ducati, Fermín Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, che è stato l'unico a poter proseguire, ma in coda al gruppo.

Sebbene i commissari ed il team avessero ben chiaro che "Martinator" fosse il responsabile dell'incidente, avendo commesso un errore piuttosto grave, c'erano piloti che non la vedevano così chiara e che puntavano più il dito sull'asfalto.

È il caso di Pecco Bagnaia, secondo quanto ha dichiarato a DAZN: "Penso che Martín non abbia fatto nulla di male, perché ho visto la frenata e non ha frenato troppo tardi. Ma era molto all'interno, e il nuovo asfalto era un disastro. E oggi, con più caldo, ancora di più. Quando ha frenato ha bloccato le ruote e ha provocato un effetto domino", ha detto l'italiano.

Interrogato sull’incidente di Martín, anche Fabio Quartararo ha sottolineato il cattivo asfalto del circuito di Balaton Park: "Ho visto la partenza e Martin che si spostava. L’aderenza era pessima, ma, in gara, l’asfalto era come se ci fosse dell’olio", ha commentato chiaramente il francese.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quartararo, d'altra parte, ha vissuto un'altra domenica da dimenticare in Ungheria. Il pilota francese si è trovato a disagio fin dall’inizio con la sua Yamaha, che sembrava avere un problema tecnico. Questo lo ha portato a tagliare alcune curve, come la 10, motivo per cui ha ricevuto una Long Lap Penalty. Una volta scontata, rassegnato, ha deciso di ritirarsi.

Ecco come ha spiegato ai media, tra cui Motorsport.com, cosa gli è successo: "Fin dal primo giro mi sono sentito molto male, c'era qualcosa che non andava. Perdevo posizioni ad ogni giro, andavo largo. Il team sta cercando di capire cosa fosse, ma si è trattato di un problema tecnico. Non era solo in frenata, ma ovunque. Era più nella parte posteriore, è lì che stanno controllando", ha ribadito il francese. 

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