MotoGP | Luce verde per il nuovo Patto della Concordia

Il braccio di ferro si è protratto più a lungo di quanto entrambe le parti avessero previsto in partenza, e ciò è dovuto essenzialmente alla strategia adottata dall’Associazione dei Costruttori (MSMA), che ha individuato nell’attuale momento l’opportunità di passare all’attacco, per cercare di ottenere le migliori condizioni possibili.

Motorsport.com ritiene che sia i marchi che i team indipendenti abbiano dato il loro benestare all'ultima versione del contratto che li legherà alla MotoGP dal 2027 al 2031, anche se l'accordo stesso prevede un'opzione per estenderlo, nei suoi aspetti fondamentali, fino al 2036. L'idea è che le due parti ufficializzino il nuovo accordo nella prossima tappa del calendario, a Brno, tra due settimane.

Il principale punto di tensione è stato quello economico. Sia i costruttori che le scuderie hanno fatto pressione per ottenere una percentuale dei ricavi del campionato, un modello che, ad esempio, è in vigore nel Campionato del Mondo di Formula 1, che, come quello della MotoGP, è anch'esso di proprietà di Liberty Media.

La maggior parte dei dirigenti delle squadre riteneva che questa fosse la forma più equa per sentirsi parte integrante del campionato e che, inoltre, avrebbe anche incoraggiato la loro volontà di contribuire all'espansione e all'aumento della popolarità del campionato, che è diventato l'obiettivo principale della nuova proprietà. Tuttavia, questo è risultato essere un punto fermo per Carmelo e Carlos Ezpeleta, rispettivamente CEO e direttore sportivo di MGPSEG. Alla fine, dunque, è stato concordato un importo fisso che si aggirerà intorno agli otto milioni di euro, suddiviso in diverse voci.

Carmelo Ezpeleta, CEO di MGPSEG, e Derek Chang, presidente e amministratore delegato di Liberty Media Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vale la pena tenere presente che il via libera corrisponde ad un accordo di massima e che ci sono ancora diversi punti in sospeso, soprattutto per quanto riguarda gli impegni che le diverse scuderie dovranno assumersi a partire dal prossimo anno.

Da parte di MGPSEG si vuole rafforzare, più di ogni altra area, la parte relativa alla comunicazione ed al marketing, e in questo senso è stato chiesto alle strutture di potenziare tale divisione. Parallelamente, è sul tavolo anche la discussione sui cambiamenti negli aspetti formali ed operativi che entreranno in scena il prossimo anno.

In ogni caso, se una cosa è certa è che questa fumata bianca sbloccherà gli annunci che devono ufficializzare i nuovi acquisti ed i rinnovi in vista del 2027, molti dei quali già conclusi da diversi mesi. A parte l'Aprilia, che ha anticipato i tempi annunciando il rinnovo di Marco Bezzecchi, nessuna delle altre operazioni è stata resa nota.

Motorsport.com ritiene che la situazione possa cambiare nei prossimi giorni, quando le notizie dovrebbero arrivare a valanga. Molte di queste sono prevedibili perché già anticipate, come il rinnovo di Marc Marquez con la Ducati, l'arrivo di Pedro Acosta nella squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale, quello di Fabio Quartararo alla Honda HRC, quello di Jorge Martin alla Yamaha o quello di Pecco Bagnaia all'Aprilia.