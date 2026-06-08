Ferrari Challenge | La serie Europe vola a Le Mans per la doppia sfida

Saranno sessanta le 296 Challenge chiamate ad affrontare la pista francese per due sfide da 35 minuti ciascuna a differenza della gara unica disputata tre anni fa.

Oltre ai protagonisti della serie europea, saranno della contesa anche 11 piloti provenienti dal Ferrari Challenge North America, due dal campionato regionale giapponese e sei da quello britannico, per una griglia di partenza che vedrà rappresentate 25 diverse nazionalità e una quarantina di concessionari del Cavallino Rampante.

Come avviene in ogni round del Ferrari Challenge, anche a Le Mans sarà impegnato un pilota ufficiale nel ruolo di Race Advisor, che in questo caso sarà la francese Lilou Wadoux, chiamata poi alla sfida nella 24 Ore al volante della 296 LMGT3 Evo.

Trofeo Pirelli

L’ingresso in campionato nel precedente round di Spielberg di Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e di Fernando Monje (QUADIS Gallery – GOAT Racing), che si sono divisi i successi in Austria, ha ravvivato la contesa nel Trofeo Pirelli che vede comunque saldamente in testa lo spagnolo Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM).

In Francia farà il suo debutto stagionale l’americano Dylan Medler (The Medler), mentre proverà a dare continuità alla sua positiva stagione l’esperto Max Mugelli (CDP – Eureka Competition).

Forte di cinque successi e un secondo posto in sei gare, Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) guida la classifica del Trofeo Pirelli Am, ma la sfida soprattutto sul Circuit de la Sarthe è quanto mai aperta, grazie anche alla presenza di diversi piloti di altre serie che proveranno a conquistare un prestigioso successo.

Oltre ai rappresentanti della serie europea, a partire da Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg), Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing) e Anders Bidstrup (Formula Racing) al primo successo nel campionato a Spielberg, saranno al via, tra gli altri, l’americano Blake Mcdonald (Formula Racing), il filippino “Juha Turalba” (Emil Frey Racing Munich) e il britannico Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) protagonisti delle varie serie del monomarca del Cavallino Rampante.

Coppa Shell

Con i due secondi posti in Stiria, Sven Schomer (Penske Sportwagen Hamburg) ha scavato un piccolo solco nella graduatoria generale della classe, ma sono tanti ancora i pretendenti al titolo oltre che alla vittoria in terra francese.

Tra questi troviamo i vincitori di Spielberg, l’austriaco Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) e Tibor Valint (Rossocorsa), ma anche gli esperti Eric Cheung (Formula Racing) e Fons Scheltema (Kessel Racing), insieme a diversi piloti provenienti da altre serie.

La Coppa Shell Am è attualmente la classe più incerta con tre piloti racchiusi in due punti ai vertici della graduatoria. Tra questi non sarà però della contesa Charles Chan (Formula Racing), attualmente secondo, costretto a lasciare strada libera a Jean Ryu (Kessel Racing) autore di una doppietta in Austria e primo in classifica, e a “Boris Gideon” (Riller & Schnauk) terzo. Anche in questa classe, oltre ai piloti del campionato europeo, sono diversi gli innesti provenienti per l’occasione da altre serie.

La storia

Il Ferrari Challenge giunge a Le Mans per la sesta volta nella sua ultratrentennale storia. La prima volta risale al 2011 quando sul Circuit de la Sarthe furono protagoniste le F430 Challenge e le 458 Challenge.

Da allora il monomarca del Cavallino Rampante è tornato a gareggiare nella settimana della 24 Ore di Le Mans nel 2013 con la 458 Challenge, nel 2016 con la 458 Challenge Evo, nel 2019 con la 488 Challenge Evo e, infine, nel 2023.

In quest’ultima occasione i piloti si sfidarono al volante della 488 Challenge Evo in una prova unica da 45 minuti disputata poche ore prima del via della edizione del Centenario della 24 Ore, poi vinta dalla 499P numero 51.

A conquistare il successo nella prova Ferrari Challenge fu Thomas Neubauer, oggi pilota ufficiale del Cavallino Rampante impegnato in alcuni dei più prestigiosi campionati GT nel mondo.

Programma

Le 296 Challenge saranno in pista sul Circuit de la Sarthe da mercoledì 10 giugno con la prima sessione di prove libere alle 8.45 e la seconda alle 12.45. Giovedì 11 giugno alle ore 11.55 si disputerà la sessione unica di qualifica da 45 minuti che determinerà la griglia di Gara 1 che vedrà bandiera verde alle ore 18.30 dello stesso giorno.

Dopo la Driver Parade che coinvolgerà anche i piloti del Ferrari Challenge prevista per venerdì 13 giugno in centro a Le Mans, sabato 14 giugno è in programma la seconda gara del round con partenza alle ore 9.15 prima di lasciare spazio alla 24 Ore (orari locali).

Le qualifiche e le gare del monomarca saranno trasmesse in diretta su canale YouTube ufficiale Ferrari e su sito live.ferrari.com con accesso gratuito e commento in lingua inglese.