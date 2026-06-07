F1 | Antonelli, la vittoria totale: Monaco applaude il suo capolavoro

Alcune vittorie meriterebbero più dei 25 punti che garantiscono nella classifica generale. Il successo conquistato a Monte Carlo da Kimi Antonelli è una vittoria totale e, come tale, è stata apprezzata ben oltre l'area dell'hospitality Mercedes. Sono stati gli altri piloti, quelli che in pista sono pur sempre avversari, a trasmettere la portata di quanto fatto da Antonelli nel weekend del Principato. Complimenti unanimi, nessuno escluso, da tutto il paddock.

Non è qualcosa che si vede spesso. Anzi, a dirla tutta, negli ultimi anni solo Max Verstappen si è espresso a questi livelli, alzando l'asticella di ciò che oggi si richiede a un top driver. Antonelli (suona strano, ma bisogna ricordarlo) è un pilota all'inizio della sua carriera: trenta Gran Premi alle spalle e un approdo in Formula 1 a diciott'anni. Quanto ha mostrato oggi a Monte Carlo stupisce perché una performance di questo tipo non è garantita soltanto da una grande dose di talento.

Antonelli non ha un bagaglio d'esperienza tale da garantirgli la conoscenza di situazioni atipiche (e oggi a Monaco ce ne sono state diverse), ma nel suo caso questo non sembra rappresentare un handicap. Prima del via c'erano dubbi sulla partenza. “Sentirà la pressione?”, era il commento più comune nel paddock. Kimi ha smentito tutti con uno scatto impeccabile e, una volta uscito dalla Sainte Dévote al comando, ha imposto alla gara un ritmo proibitivo per il resto del gruppo. La velocità di Antonelli e le disavventure di George Russell hanno portato le due Mercedes a poca distanza, e a quel punto Kimi ha aumentato ulteriormente il passo per doppiare il compagno di squadra. Ovviamente, non lo ammetterà mai.

A rendere il successo di Monaco ancora più speciale è stato quanto accaduto subito dopo l'incidente di Charles Leclerc contro le barriere dell'Antony Noghès. La conseguente bandiera rossa ha annullato il grande margine costruito da Antonelli e, per di più, la direzione gara ha comunicato che la ripartenza sarebbe avvenuta da fermo. Kimi è tornato in pit lane in attesa del nuovo via, si è sfilato il casco in uno stato di calma assoluta. Qualche battuta con il suo ingegnere Peter Bonnington e con i meccanici, nessuna imprecazione (che sarebbe stata ampiamente giustificata), poi di nuovo in macchina e un'altra partenza perfetta per chiudere la pratica.

Appena sceso dal podio, Toto Wolff, abile comunicatore, ha parlato soprattutto della totale fiducia riposta in George Russell. Non era necessario aggiungere altro al weekend di Antonelli, ma su due aspetti non si è trattenuto: il giro in qualifica e le partenze. “Il giro in qualifica? Incredibile, un giro incredibile”. Poi è passato alla procedura di partenza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“C'è una cosa che trovo particolarmente interessante. Questa nuova generazione di piloti, cresciuta lavorando molto con i simulatori, sembra avere una maggiore capacità di memoria cognitiva. Una volta acquisito il processo, viene memorizzato e basta. Abbiamo avuto tante brutte partenze a causa di problemi elettronici, di dati sullo slittamento delle gomme che non erano corretti. Ma sembra che abbiamo risolto il problema e, una volta trovata la soluzione, (Kimi) immagazzina il programma, lo esegue e parte. È piuttosto interessante vedere tutto questo nei giovani piloti”.

Wolff si è concesso il podio, ma anche in questo caso non ha voluto associare la sua presenza alla cerimonia di premiazione alla vittoria speciale di Antonelli. “Non salivo sul podio da dieci anni, e questo perché è sempre difficile trovare un equilibrio tra la felicità di una parte del box e l'insoddisfazione dell'altra. Oggi non ho potuto evitarlo perché il membro del consiglio di amministrazione che volevo salisse sul podio ha detto che doveva prendere un aereo in fretta. E allora il team mi ha detto: ‘Devi andare, è casa tua’”.

Quando in una squadra nasce una stella è inevitabile che nell'altra parte del box emergano dei problemi. Sono 68 i punti che ora separano Antonelli e Russell, un divario che inizia a diventare significativo al di là della corretta osservazione sul numero di gare disputate e su quelle ancora in calendario. Non è una questione aritmetica, ma psicologica.

Wolff e la Mercedes stanno giocando d'anticipo, garantendo a Russell il massimo supporto, anche mediatico, ma è la storia della Formula 1 a insegnare che quando esplode un talento c'è quasi sempre qualcuno che paga il conto. Antonelli oggi fa paura, soprattutto a Russell. Uno scenario impensabile dopo il Gran Premio d'Australia, quando George vinse (come da pronostico) la gara d'apertura del mondiale davanti ad Antonelli, reduce in quel fine settimana anche da un brutto incidente nella sessione FP3. Era il copione atteso.

Poi, dalla gara successiva, Kimi è salito sul palco e da allora non ne è più sceso. Quattro vittorie consecutive e ora anche la gemma monegasca. Non se lo aspettava Russell, così come non se lo aspettavano Wolff e tutta la Mercedes. E, forse, neppure lo stesso Antonelli, ma è tutto vero.