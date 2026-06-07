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F1 | D'Ambrosio: "Il gap dalla Mercedes di Kimi c'è, ma stiamo massimizzando ciò che abbiamo"

Il vice team principal della Ferrari commenta il secondo posto di Lewis Hamilton al GP di Monaco e guarda con fiducia al prosieguo della stagione, consapevole che la Rossa deve ancora colmare del ritardo dalla Mercedes.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In questo fine settimana sulla Ferrari c'erano tante aspettative. Soprattutto quelle degli avversari, perché le Rosse erano indicate come le favorite al successo a Monaco. Ma anche quelle degli appassionati, che stanno osservando una paziente attesa che dura da più di 30 gare.

Il successo alla fine non è arrivato, ma la sensazione (forse è quasi una certezza) è che più del secondo posto ottenuto oggi non fosse possibile portare a casa. Lewis Hamilton sulla SF-26 è stato davvero il primo degli altri, perché Andrea Kimi Antonelli si è rivelato di un altro pianeta.

Basti pensare che, qualche giro prima dell'ingresso della Safety Car per permettere la rimozione dell'Aston Martin di Lance Stroll incidentata all'Antony Noghes, il pilota della Mercedes era stato in grado di doppiare tutti meno le due Rosse di Hamilton e Leclerc.

Lewis, con questo podio, si conferma in uno stato di forma eccellente e sempre più in sintonia con la monoposto. Al termine del Gran Premio di Monaco, il vice team principal della Ferrari, Jerome D'Ambrosio, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il consueto punto dopo la gara.

"Dal punto di vista di Lewis, lo vediamo da qualche gara, sta prendendo confidenza con la macchina, è a suo agio. Il divario dalla Mercedes di Antonelli c'è, ma diciamo che per il momento stiamo massimizzando e ha massimizzato quello che poteva".

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Lewis sta prendendo in mano la SF-26. Ci concentriamo gara per gara, cerchiamo di sfruttare il massimo di quello che abbiamo. Il Mondiale è molto lungo, la Mercedes è un passo avanti, dobbiamo continuare a spingere per colmare il gap da loro e lottare per vincere".

La Ferrari sembrava in procinto di poter portare a casa un doppio podio importante, ma al giro 66, pochi istanti prima della ripartenza dalla Safety Car, Leclerc è finito a muro, sempre all'Antony Noghes. 

"Credo sia importante chiarire che quando si tocca il muro ci sono spesso ragioni diverse. Non si tratta solo o per forza di errori", ha tenuto a precisare D'Ambrosio. "Chiaramente oggi c'è stato qualcosa che non ha funzionato come doveva. Noi, per quanto riguarda le prossime gare, continueremo a supportare Charles al 100%, lo faremo come facciamo per i nostri piloti. Torneremo a casa, analizzeremo cosa è successo e capiremo quale sarà la strada migliore da seguire".

Ora la Formula 1 si sposterà rapidamente dal Principato a Granollers, sede del Gran Premio di Catalogna che si terrà al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelò. D'Ambrosio ha voluto tenere i piedi per terra, evitando di accrescere le aspettative sulla Scuderia nonostante sia in un buon periodo di forma.

"Barcellona? Una gara alla volta. Quello che è sicuro è che non c'è corelazione al 100% tra quello che ci aspettavamo in certe gare e quello che è accaduto. Quindi è ancora molto presto nel campionato, ma anche nel regolamento, nel vedere le macchine in certi circuiti. Dovremo arrivare a Barcellona in modo analitico, senza troppe aspettative, perché quello può farti reagire male durante il weekend. Dovremo essere più concentrati e neutrali possibile per sfruttare al massimo quello che abbiamo in mano".

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